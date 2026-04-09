Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, s'est exprimé mercredi à Dakar sur la situation des 18 supporters sénégalais actuellement détenus au Maroc, qualifiant leur libération de « requête totalement légitime ».

S'exprimant en marge d'une visite officielle, Motsepe a reconnu la sensibilité du dossier et la responsabilité de la CAF en tant qu'organisateur des compétitions africaines. « Ils ont été arrêtés dans le stade, donc c'est de notre responsabilité », a-t-il déclaré, insistant sur le rôle de l'instance continentale dans ce contexte.

Le dirigeant sud-africain a souligné que la demande de libération des supporters est largement partagée par de nombreux observateurs du football africain. « La libération des 18 supporters sénégalais est une requête totalement légitime », a-t-il affirmé. Toutefois, Patrice Motsepe a précisé que la résolution du dossier dépasse le cadre strictement sportif. « Ce sont des discussions de haut niveau sur le plan diplomatique » qui permettront de parvenir à une issue favorable, a-t-il expliqué, appelant à l'implication des autorités étatiques du Sénégal et du Maroc.