Sénégal: Guédiawaye - Pose de la première pierre d'un centre de dépistage du cancer

La Fondation « Sénégal Solidaire », administrée par Amadou Dramé et dont les Premières dames Marie Khône Faye et Absa Faye sont les ambassadrices, a posé, mercredi 8 avril, la première pierre du Centre de dépistage de la Ligue sénégalaise contre le cancer (Lisca) à proximité du Centre hospitalier national Dalal Jàmm de Guédiawaye. Cette initiative marque officiellement le lancement des activités de cette fondation voulue par le chef de l'État.

Le cancer est une maladie à la fois dangereuse et coûteuse. L'État du Sénégal multiplie toutefois les efforts pour combattre toutes les formes de cette maladie qui fait des ravages au Sénégal et en Afrique. Dans ce combat herculéen, la Fondation « Sénégal Solidaire », administrée par Amadou Dramé et soutenue par les Premières dames Marie Khône Faye et Absa Faye en tant qu'ambassadrices, a décidé de construire un centre dédié à la prévention et au traitement du cancer. La première pierre de cette infrastructure a ainsi été posée, hier, mercredi 8 avril, à proximité de l'hôpital Dalal Jàmm de Guédiawaye.

Prenant la parole, Marie Khône Faye a rappelé que les priorités de la fondation sont l'éducation, l'autonomisation des femmes et la santé. Elle a toutefois souligné que la lutte contre les cancers occupe une place particulière parmi ces priorités. « Nous lançons, aujourd'hui, une orientation majeure consistant à poser la première pierre du Centre national de dépistage des cancers », a-t-elle indiqué. Mme Faye a également rendu hommage à la Ligue sénégalaise contre le cancer (Lisca) ainsi qu'à tous les acteurs engagés dans cette lutte.

« Si nous avons eu la possibilité de poser ce jalon, c'est parce que vous avez refusé de baisser les bras », a-t-elle déclaré, précisant que le centre abritera également le siège de la Lisca. « Le cancer ne doit plus être une condamnation vécue dans la solitude. Notre ambition est d'offrir à chaque femme, chaque homme et chaque enfant la possibilité de bénéficier d'un diagnostic précoce », a ajouté la Première dame.

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Elle a, en outre, insisté sur le fait que face au désastre social que représente cette maladie, le dépistage constitue la première arme de la fondation. « Se faire dépister, c'est choisir la vie. Et la vie mérite qu'on se batte pour elle », a conclu Marie Khône Faye.

Présidente de la Lisca, Fatoumata Guenoune a salué la construction de ce centre, précisant qu'il comprendra également une maison de vie dédiée aux malades. « Ce n'est pas seulement une pierre qu'on pose, mais aussi un symbole : celui de l'espoir, de la vie et de l'équité en santé pour des milliers de femmes et d'hommes à travers le Sénégal. Nous saluons un geste noble, un acte d'humanité et de solidarité porté par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye », a-t-elle affirmé.

La réalisation du Centre de dépistage constitue ainsi la première action d'envergure et marque le lancement officiel des activités de la Fondation « Sénégal Solidaire » créée par le chef de l'État.