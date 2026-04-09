Sénégal: Harcèlement sur mineur - Un sexagénaire arrêté en flagrant délit

Un individu âgé d'une soixantaine d'années a été interpellé le 7 avril 2026 à Golf Sud pour des faits graves de harcèlement sur mineur, pédophilie, tentative de viol et acte contre nature. Une arrestation rendue possible grâce au sang-froid et à la collaboration exemplaire de la victime.

Les faits remontent à une rencontre à bord d'un bus du BRT, à hauteur de la gare de Golf Sud. Le suspect aurait abordé un élève en classe de troisième en feignant un intérêt pour ses études. Sous couvert de vouloir l'aider à préparer ses examens, notamment en lui prêtant des manuels de mathématiques, il parvient à obtenir son numéro de téléphone. Une fois le contact établi, l'homme aurait multiplié les appels, installant progressivement un climat de pression et de manipulation. Très vite, les échanges prennent une tournure explicite, avec des propositions à caractère sexuel adressées au mineur.

Face à cette situation, la victime fait preuve d'une grande lucidité. Elle décide d'alerter les services de police via le Central de Dakar. En coordination avec les forces de l'ordre, un dispositif d'interpellation est mis en place. Le mineur accepte de jouer un rôle clé en feignant d'accepter une invitation au domicile du suspect.