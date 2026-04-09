Congo-Kinshasa: Identification de 36 sites semenciers pour la relance de l'agriculture au pays

Le ministère de l'Agriculture a identifié 36 sites semenciers à travers le pays afin de moderniser et relancer le secteur agricole en République démocratique du Congo.

Des agents et cadres de ce ministère ont dévoilé cette information mardi 7 avril à Kinshasa, lors de la réunion de restitution des missions de suivi et d'évaluation de la campagne agricole 2025-2026. Au retour de leurs missions, ils ont rapporté que l'Institut national de recherches agricoles dispose de 11 sites, dont la plupart se trouvent dans un état de délabrement avancé.

Après leur diagnostic, ces agents proposent la réhabilitation des bâtiments défectueux.

Au cours de cette rencontre, le ministre de l'Agriculture, Muhindo Nzangi, a insisté sur l'importance de l'appropriation du ministère par l'administration. « De tous ceux qui sont passés ici, il n'y a personne du cabinet. Il n'y a que les agents de l'administration qui ont été désignés comme chefs d'équipe. C'est une façon pour moi de vous dire, à vous l'administration, que vous devez vous approprier votre ministère et prendre toute la responsabilité afin que la politique et les directives de ce ministère soient accomplies par vous-mêmes », a-t-il souligné.

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Le ministre de l'Agriculture a également abordé la question de la sécurité alimentaire et de la structuration des agriculteurs en RDC :« Nous avons une responsabilité énorme de nourrir les Congolais partout où ils se trouvent. Cette responsabilité s'étend jusqu'à la possibilité de réduire la guerre et d'améliorer la vie des Congolais. Il faut encourager les agriculteurs à se regrouper en coopératives... Ils doivent adhérer à des coopératives orientées vers le profit ».

Pour Muhindo Nzangi, il est nécessaire de valoriser les entreprises agricoles afin de soutenir le développement local. Son souhait est de faire de l'agriculture un véritable levier de sécurité alimentaire et de développement économique national.