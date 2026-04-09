Congo-Kinshasa: Des milliers d'enfants de Beni exposés à l'apatridie faute d'acte de naissance

Des milliers d'enfants du territoire de Beni (Nord-Kivu) sont exposés à l'apatridie faute d'actes de naissance.

Selon des sources locales, ces enfants n'ont pas été enregistrés à l'état civil depuis quatre ans, en raison du manque de registres. Les mêmes sources expliquent que la situation d'apatridie (NDLR : une personne qui n'est reconnue comme citoyenne par aucun État) commence dès l'enfance, notamment lorsqu'un enfant n'est pas déclaré à la naissance dans le délai légal de 90 jours et ne possède aucun document officiel.

Sans acte de naissance, il devient difficile de prouver son identité, sa filiation ou encore son origine. Avec le temps, ces enfants se retrouvent privés de plusieurs droits fondamentaux : accès à l'éducation, aux soins de santé, à la justice ou encore à la participation citoyenne.

Dans certains cas, cette absence d'identité légale peut suivre la personne toute sa vie, compliquant même l'obtention d'un emploi ou de documents officiels à l'âge adulte.