Congo-Kinshasa: Des usagers saluent l'évolution des travaux de réhabilitation de l'avenue Kulumba à Kinshasa

Des usagers ont exprimé, mercredi 8 avril, leur satisfaction quant à l'évolution des travaux de réhabilitation de l'avenue Kulumba, située dans le quartier Kingabwa, commune de Limete, à Kinshasa.

Longue de 2 276 mètres, l'avenue Kulumba est en cours de réhabilitation sur le tronçon reliant Uzam aux Points chauds, sous l'exécution de l'entreprise CREC 7.

« Notre souhait est de voir ces travaux se terminer dans les délais. Nous demandons aux autorités d'assurer un suivi rigoureux. Nous sommes très satisfaits de constater que les travaux avancent normalement », a déclaré un usager de cette route.

Pour sa part, l'ingénieur de la société chinoise, Francis Kadima, a précisé que cette première phase porte essentiellement sur la construction des caniveaux de part et d'autre de la chaussée, à la satisfaction des habitants de ce secteur de la capitale.

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« Depuis le lancement des travaux, nous n'avons enregistré aucune interruption. Nous avançons normalement. Actuellement, nous sommes à la phase de construction des caniveaux, d'Uzam jusqu'aux Points chauds. Après cette étape, nous passerons au bétonnage, notamment du côté d'Iveco à partir de Gecoco. Ceux qui en doutent peuvent venir constater sur place », a-t-il souligné.

Lancés en octobre 2025 par le ministère des Travaux publics, Infrastructures et Reconstruction, dans le cadre du projet Tshilejelu, les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'avenue Kulumba évoluent conformément au calendrier établi.

Ils s'étendent sur une durée totale de 28 mois.