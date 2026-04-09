Ile Maurice: Internet gratuit - 5 191 foyers connectés au 6 avril

Au 6 avril 2026, environ 5 191 foyers, soit 70% des ménages inscrits au Registre social bénéficiaient d'une connexion Internet gratuite. À Rodrigues, 2 415 foyers, soit 90% des ménages inscrits au Registre social, étaient également connectés à cette même date.

Ces informations ont été communiquées par le ministre de la Sécurité sociale, Ashok Subron, à l'Assemblée nationale, à la suite d'une question de la députée de Rodrigues, Roxana Collet. Dans sa réponse, le ministre a indiqué que le gouvernement, engagé dans un processus de modernisation et de transformation numérique, a alloué Rs 85 millions sur trois ans afin de fournir un accès Internet gratuit à environ 7 000 foyers, soit près de 27 000 personnes inscrites au Registre social.

L'objectif principal de cette initiative est de réduire la fracture numérique et de connecter les foyers les plus vulnérables. Ashok Subron a également précisé que ce programme remplace une initiative antérieure, celle de l'accès gratuit à l'Internet haut débit, interrompue en juin 2022 par le précédent gouvernement. La nouvelle phase du projet vise non seulement à connecter les familles vulnérables de Maurice et de Rodrigues, mais aussi à favoriser leur autonomie grâce à l'accès aux ressources numériques.