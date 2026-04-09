Ile Maurice: Anba Manikham arrêté par la FCC après la vente controversée d'une Audi

Un ancien haut cadre d'Air Mauritius se retrouve dans la tourmente. Anba Manikham, qui siégeait au conseil d'administration de Jet Prime en 2022, a été arrêté ce mercredi par la Financial Crimes Commission (FCC) dans le cadre d'une enquête portant sur la vente controversée d'un véhicule appartenant à cette filiale. Il est soupçonné d'avoir enfreint la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, et aurait commis du «public official using office for gratification».

Les enquêteurs s'intéressent notamment à la cession d'un Audi Q5 à sa compagne pour un montant largement inférieur à sa valeur marchande. La voiture aurait été vendue à Rs 200 000, alors que sa valeur réelle était estimée à environ Rs 750 000. Peu après la transaction, la compagne du suspect, Kiran Balgobin, a également été interrogée au quartier général de la FCC au Réduit-Triangle, avant d'être relâchée, en attendant sa comparution pour une accusation provisoire de blanchiment d'argent, en vertu de l'article 7 de la Prevention of Corruption Act.

Les enquêteurs soupçonnent qu'Anba Manikham aurait utilisé sa position au board de Jet Prime pour faciliter la vente à ce prix dérisoire. La voiture n'étant plus en sa possession, ils examinent l'ensemble des transactions initiées sous sa responsabilité, afin de déterminer si d'autres actifs ont été cédés dans des conditions similaires. Interrogé under warning, le suspect a été placé en cellule policière en attendant sa comparution devant la cour.

Parcours controversé

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Anba Manikham avait rejoint Air Mauritius dans les années 1990 comme Check-in Officer, avant d'intégrer le personnel navigant commercial après 2004, dans des circonstances jugées controversées. Il a également occupé la présidence de l'Air Mauritius Staff Association, une position qui lui aurait conféré une influence importante auprès de plusieurs dirigeants.

En 2009, il a été promu Duty Manager - Ground Operations (Grade B), une promotion signalée à l'Independent Commission Against Corruption, sans suite. Avec l'arrivée de Ken Arian à la tête d'Air Mauritius Holdings Ltd, il a ensuite été promu Senior Manager - Cabin Operations (Grade A), sans appel à candidatures. Il a par la suite été transféré aux Ground Operations comme Manager Ground Operations Worldwide (Grade B), à la suite de dénonciations anonymes et de l'arrivée d'un nouveau CEO.

En avril 2024, après sa nomination comme Senior Manager du département Ground Services Worldwide, il a été suspendu de ses fonctions avec effet immédiat, à peine deux semaines plus tard. En interne, plusieurs sources évoquent des allégations de harcèlement. Les raisons précises de cette suspension n'ont jamais été rendues publiques.