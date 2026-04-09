Sénégal: Autoroutes au pays - Accélération des travaux et nouvelle stratégie de régulation

Le Président de la République a réaffirmé, en conseil des ministres ce mercredi, 8 avril, le rôle stratégique des autoroutes dans le développement économique et territorial du Sénégal.

Dans sa communication, il a souligné que la réalisation et l'exploitation de ces infrastructures contribuent significativement au désenclavement des zones de production, à l'amélioration de l'aménagement du territoire, ainsi qu'à la fluidité de la mobilité urbaine et interurbaine.

Dans cette dynamique, le chef de l'Etat s'est félicité de l'état d'avancement des travaux de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, actuellement exécutés à hauteur de 92%. Il a, à cet effet, instruit le ministre en charge des Infrastructures de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en service des sections entièrement achevées, notamment le tronçon Mbour-Thiadiaye, considéré comme prioritaire.

Par ailleurs, le Président a insisté sur la nécessité d'accélérer les travaux sur le segment Thiadiaye-Kaolack, ainsi que sur le projet d'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. Ces axes sont jugés essentiels pour renforcer la connectivité nationale et soutenir la croissance économique dans plusieurs régions du pays.

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La question de la sécurité routière a également été au coeur des préoccupations présidentielles. Le chef de l'Etat a demandé des mesures urgentes pour améliorer la circulation et réduire les risques d'accidents sur l'axe Dakar-Thiaroye-Rufisque-Toglou-Kirène-Malicounda-Mbour, un corridor particulièrement fréquenté.

Enfin, dans une perspective de gestion durable des infrastructures, le Président a chargé le ministre des Infrastructures de proposer un cadre intégré de gouvernance et de régulation des autoroutes en exploitation. Cette réforme vise à optimiser la gestion des réseaux autoroutiers, garantir leur efficacité et assurer un service de qualité aux usagers.

À travers ces orientations, les autorités sénégalaises entendent consolider le rôle des infrastructures routières comme levier majeur de développement et de transformation économique du pays.