Gabon: Le Président de la République reçoit la Coordinatrice Résidente des Nations Unies au pays

Le Président de la République, Chef de l'État, s'est entretenu ce jour avec Madame Fatou Aminata Lo, Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies au Gabon.

Récemment entrée en fonction, la Coordinatrice Résidente est venue présenter ses civilités au Chef de l'État, marquant ainsi une première prise de contact à haute portée stratégique entre les Nations Unies et les plus hautes autorités gabonaises.

Au coeur des échanges : les priorités nationales du Gabon, auxquelles le Système des Nations Unies entend s'aligner pleinement à travers le Plan-cadre de coopération. Ce partenariat, en pleine consolidation, s'inscrit dans la dynamique du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) et met l'accent sur des leviers structurants : gouvernance, transformation économique, économie verte, inclusion sociale et développement du capital humain.

Madame Fatou Aminata Lo a réaffirmé la volonté des Nations Unies de renforcer un partenariat fondé sur l'écoute, l'anticipation et la co-construction des réponses aux défis du pays. « Il est essentiel de rester à l'écoute et d'anticiper les besoins », a-t-elle souligné, insistant sur la nécessité d'une action plus cohérente, plus efficace et résolument tournée vers des résultats concrets et mesurables.

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Elle a également rappelé le rôle central de la Coordination Résidente, véritable pivot entre les différentes agences onusiennes, garantissant une approche unifiée et cohérente au service du développement durable.

Cette audience s'est conclue sur une volonté commune de renforcer un dialogue permanent et stratégique, afin de consolider la coopération entre le Gabon et le Système des Nations Unies, avec une priorité affirmée : améliorer durablement l'accès des populations aux services sociaux de base et répondre efficacement aux défis actuels du pays.