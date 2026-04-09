Gabon: Au procès d'un naufrage qui a marqué le pays, des dirigeants de la marine interrogés sur leur responsabilité

Au Gabon, le procès du naufrage du bateau Esther Miracle, qui avait coulé dans la nuit du 8 au 9 mars 2023 entre Libreville et Port-Gentil et fait 34 morts et 7 disparus, s'est poursuivi ce 8 avril. Après l'audition des témoins, ce sont les dirigeants de la Marine qui ont été auditionnés. Poursuivis pour omission de porter secours et mise en danger de la vie d'autrui, ils sont tous en prison depuis trois ans. Pour la première fois, ils ont livré leur version des faits en public.

À la barre, l'ancien directeur général de la Marine marchande, Fidel Angoue Mba, et plusieurs de ses adjoints, étaient sous le feu des questions du procureur, du juge et des avocats des victimes.

Principales interrogations : la qualité des inspections du navire et l'existence des autorisations de navigation.

Il y a trois ans, le ferry a coulé au large du Gabon après avoir subi d'importantes modifications, ainsi qu'un changement de moteur.

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Le propriétaire du bateau auditionné à son tour

Maître Martial Loundou, avocat des victimes, estime que tout accable les accusés : « Les contrôles, les expertises qui n'ont pas été bien faites avant de valider la navigation de ce navire... La justice doit dire le droit sur ces agents de l'administration qui valident tout et n'importe quoi ! »

Pour sa part, Maître Tony Minko, avocat des cadres de la Marine marchande, pointe une procédure faussée. Incarcérés, ses clients n'ont pas pu mener l'enquête nécessaire après le naufrage, affirme-t-il : « Rien n'accable nos clients parce que le fait de signer un certificat d'homologation, un certificat de navigabilité, n'induit pas une mise en danger de la vie d'autrui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est à cause de cette signature qu'il y a eu naufrage le 9 mars 2023 ? Non ! »

Ce jeudi, la justice auditionnera le propriétaire du bateau avant le début des plaidoiries.

Le ferry Esther Miracle a coulé au large du Gabon dans la nuit du 8 au 9 mars 2023, causant officiellement la mort de 34 personnes (et 7 disparitions) sur les 165 à bords et créant une vague d'émotion dans le pays.