Afrique: Sommet de l'Association des Sénats du continent - Sama Lukonde porte la voix du pays à Rabat

Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, est arrivé, mardi le 7 avril, à Rabat, la capitale du Maroc pour prendre part à la conférence annuelle de l'Association des Sénats d'Afrique, qui se déroule les 8 et 9 avril 2026.

Plus de vingt-cinq présidents de chambres hautes du continent africain sont attendus à cette rencontre qui se tient autour du thème : « Consolider la démocratie et préserver la paix en Afrique ».Président du Sénat congolais, mais également président en exercice du Comité exécutif de l'Union parlementaire africaine (UPA), Sama Lukonde participe à ces assises, dans cette double casquette.

Organisée par la Chambre des conseillers du Maroc, cette conférence s'inscrit dans une dynamique de diplomatie parlementaire visant à renforcer la coopération entre institutions représentatives africaines, favoriser l'échange de bonnes pratiques et accroître la contribution des parlements au développement durable du continent. Les organisateurs soulignent que ce sommet constituera une plateforme de dialogue sur le rôle des chambres hautes dans la consolidation de la démocratie en Afrique, l'équilibre institutionnel et la prévention des crises, tout en ouvrant des perspectives sur l'action parlementaire face aux mutations régionales et internationales.

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La déclaration finale attendue à la fin de ces travaux devrait s'articuler autour de l'engagement des Sénats africains à oeuvrer pour une démocratie durable et une paix consolidée sur le continent. À Rabat, Jean-Michel Sama Lukonde est à la tête d'une forte délégation composée de quelques sénateurs et de quelques membres de son cabinet.