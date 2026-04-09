Congo-Kinshasa: Sondage 'le Peuple d'Abord' - Voici le Top 10 des femmes dans les institutions qui ont marqué le mois de la femme

Comme partout dans le monde, la République démocratique du Congo a célébré le mois de la femme 2026. Mais cette année, l'événement a pris une dimension particulière: plusieurs femmes occupant des postes clés dans les institutions publiques se sont déployées avec énergie pour marquer cette commémoration d'une empreinte indélébile. A travers des manifestations, des conférences et des rencontres citoyennes, elles ont sensibilisé les Congolaises sur leurs responsabilités dans la famille et dans la société. Leur message est clair: le développement de la nation dépend aussi de la contribution active des femmes aux efforts menés par le gouvernement.

Au terme d'un sondage réalisé par notre institut d'analyses sociopolitiques, dix femmes ont été plébiscitées par la population pour leur engagement et leur visibilité durant ce mois de mars. Ces personnalités, issues de divers secteurs institutionnels, incarnent la détermination féminine à participer pleinement au progrès national. Il s'agit des dix femmes suivantes:

Voir plus politique Politique1. Nefertiti Ngudianza Bayokisa Kisula, Sénat 88% Connue pour son engagement dans la gouvernance publique, elle a multiplié les initiatives de sensibilisation sur l'importance de l'éducation des filles. Son action a contribué à renforcer la conscience citoyenne autour de l'égalité des chances. Rapporteure du Sénat, elle est activement engagée pour le progrès des femmes. Présidente du parti CAP et fondatrice d'une fondation éponyme, elle oeuvre via des programmes de leadership et des actions sociales au Kongo Central.

Julie Mbuyi Shiku : Portefeuille, Elle exhorte les femmes à développer des stratégies, à renforcer leurs capacités et à favoriser la cohésion entre elles, notamment via le partage d'expériences. Via la Fondation Ngudianza, elle mène des actions sur le terrain, incluant le soutien à l'éducation, l'autonomisation des femmes et l'amélioration des conditions de vie.

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2. Julie Shiku: Portefeuille, 81% La ministre du Portefeuille, Julie Shiku, a célébré le mois de la femme avec les agents et cadres féminins de son ministère le 29 mars 2026. Elle a encouragé l'engagement et le professionnalisme des femmes, clôturant la rencontre par la remise symbolique de pagnes. Elle a encouragé les femmes à poursuivre leur engagement avec rigueur et excellence dans leurs tâches professionnelles.

Elle les a encouragées à s'impliquer dans le progrès, notamment en se formant et en s'imposant dans les organes de prise de décision pour l'égalité des genres. Cette démarche s'aligne avec le soutien du gouvernement à l'autonomisation économique des femmes et la promotion de leur leadership, souvent défendue lors de rencontres. Ces efforts visent à surmonter les obstacles structurels et culturels, renforçant la sororité et le mentorat entre femmes pour un développement inclusif.

Voir pluspolitiquePolitique3. Marie-Thérèse Sombo, ESU, 78% La ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a célébré le mois de la femme en mars 2026 en honorant le personnel féminin du ministère. Cet événement s'inscrivait dans le cadre de la promotion de l'inclusion des femmes dans le secteur académique et scientifique.

A cette occasion, elle a souligné l'importance de la femme dans la recherche et l'enseignement supérieur. Elle a plaidé pour l'inclusion et la valorisation des femmes. Cet engagement s'aligne avec des actions récentes visant à renforcer le leadership féminin dans la gouvernance et le numérique

4. Fifi Masuka Saini, Gouverneure du Lualaba: 73% La gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a présidé mardi 31 mars 2026 au Village des Congrès, la cérémonie de clôture du mois dédié aux droits des femmes. L'événement a rassemblé de nombreuses élèves et étudiantes de la ville de Kolwezi autour des enjeux de la participation féminine au développement provincial.

Dans son allocution, l'autorité provinciale a souligné le rôle stratégique de la jeunesse féminine dans l'essor socio-économique du Lualaba. Fifi Masuka a exhorté les jeunes filles à rejeter toute forme de violence et de discrimination; ambitionner des postes de responsabilité au sein des instances décisionnelles; et s'investir dans leur formation pour devenir des actrices clés de la gouvernance locale. Dans un volet plus politique et humanitaire, elle a exprimé la solidarité de sa province envers les femmes de l'Est de la République Démocratique du Congo, victimes du conflit armé.

Voir pluspolitiquePolitique5. Christelle Vuanga, Députée nationale: 71%, La députée nationale Christelle Vuanga a clôturé, le 31 mars, le mois des droits des femmes en rendant hommage à une femme spéciale. Il s'agit de Cécile Bakindo, agente de la Police de circulation routière, saluée pour ses loyaux services rendus à la nation et son sens élevé de l'intégrité. Par cet hommage, Christelle Vuanga a indiqué vouloir célébrer toutes les femmes discrètes mais essentielles, qui contribuent à relever les défis de la République démocratique du Congo.

6. Marie Nyange, Environnement: 66% La ministre de l'Environnement et Développement durable a célébré la clôture du mois de la femme fin mars 2026 avec le personnel féminin de son ministère. Cette rencontre, saluée comme un moment historique, visait à valoriser le travail des femmes au sein de l'administration environnementale. A cette occasion, la ministre a réaffirmé l'importance des femmes dans le secteur de l'environnement et du développement durable.

7. Eve Bazaiba, Affaires sociales et Actions humanitaires: 60% La ministre d'État en charge des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, a été mise à l'honneur lors d'une conférence consacrée à l'autonomisation professionnelle des femmes. Organisée par Capital HR Solutions, dans le cadre du programme de mentorat «Dames de Substance», la rencontre a réuni à Kinshasa des professionnelles issues de secteurs variés autour d'un objectif commun: renforcer les compétences, consolider les parcours et structurer la relève féminine.

Invitée d'honneur de l'édition 2026, Ève Bazaïba Masudi a exhorté les participantes à investir dans le capital humain et à préparer activement la relève. Dans son intervention, la ministre a insisté sur la nécessité pour les femmes congolaises de se professionnaliser davantage, y compris dans des secteurs longtemps considérés comme périphériques mais aujourd'hui porteurs d'opportunités économiques.

8. Chimene Polipoli, Députée nationale: 55%, La députée nationale Chimène Polipolo a marqué de son empreinte la célébration du mois de la femme 2026. Fidèle à son engagement pour la promotion du leadership féminin, elle a organisé une série d'activités destinées à mettre en valeur le rôle des femmes dans la société congolaise. Entourée de militantes, elle a rappelé que la femme congolaise est une actrice incontournable du développement national, aussi bien dans la sphère familiale que dans les institutions publiques.

Au cours de cette célébration, la députée a mis l'accent sur la sensibilisation des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités dans la société; la valorisation du rôle des mères de famille, piliers de l'éducation et de la cohésion sociale ; et l'appel à une participation accrue des femmes dans les instances de décision politique et économique.

9. Yvonne Ibebeke, Rectrice de l'UPN: 52%, À l'occasion du mois de la femme, la rectrice de l'Université Pédagogique Nationale a marqué l'événement en célébrant le personnel féminin de son institution. Dans une ambiance empreinte de convivialité et de reconnaissance, elle a réuni les femmes de l'université pour leur rendre hommage et rappeler l'importance de leur rôle dans le développement académique et social.

La rencontre a permis de mettre en lumière la contribution des femmes dans la gestion et l'administration de l'université; leur rôle dans la formation des générations futures, en tant qu'enseignantes, chercheuses et encadreuses; leur engagement citoyen, en lien avec les efforts du gouvernement pour promouvoir l'égalité et l'inclusion. Au-delà de la célébration, la rectrice a invité les femmes de l'université à continuer de s'investir dans la société et dans leurs familles, en rappelant que leur influence dépasse les murs de l'institution. Elle a souligné que le progrès de la nation dépend aussi de la force et de la détermination des femmes congolaises.

10. Irène Esambo, Action humanitaire: 48% Dans le cadre du mois de la femme, Madame Irène Esambo, ministre déléguée à l'Action humanitaire, a marqué l'événement en réunissant le personnel féminin de son ministère. Cette rencontre s'est voulue un moment de reconnaissance et de valorisation, mais aussi une occasion de rappeler l'importance du rôle des femmes dans la consolidation de l'action humanitaire en RDC.

La ministre a salué l'engagement quotidien des femmes de son département, qui oeuvrent souvent dans des conditions difficiles pour venir en aide aux populations vulnérables. Elle a insisté sur la résilience des femmes face aux crises humanitaires; leur rôle central dans la solidarité nationale, en tant qu'actrices de terrain et gestionnaires; la nécessité de renforcer leur leadership, afin qu'elles participent pleinement aux décisions stratégiques.

ConclusionCes dix femmes incarnent la diversité des engagements féminins en RDC. Leur action dépasse les discours symboliques pour s'ancrer dans des initiatives concrètes qui touchent la société au quotidien. En mettant en avant la responsabilité des femmes dans la famille, l'économie, la santé, la culture et la politique, elles rappellent que le développement de la nation est une oeuvre collective où la voix féminine est indispensable. Sondage le peuple d'abord