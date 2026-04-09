Afrique de l'Est: Pointant du doigt Kagame et Kabila RCET-CPS - Lisanga Bonganga dénonce un duo responsable du drame à l'Est

A Kinshasa, dans l'enceinte de son siège national, le Rassemblement des Compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le Changement et le Progrès Social (RCET-CPS) a livré, ce 7 avril 2026, une lecture sévère des récentes prises de parole du président rwandais Paul Kagame et de l'ancien chef de l'État congolais Joseph Kabila. Devant la presse, son coordonnateur national, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, a accusé les deux personnalités de tenter de se dédouaner de leur implication présumée dans la crise persistante à l'Est de la RDC.

Au coeur de cette mise au point, le RCET-CPS rejette la thèse récurrente de Kigali sur la présence des FDLR en territoire congolais, jugée « floue et non étayée ».

Le mouvement s'interroge notamment sur l'absence de précisions concernant les effectifs et la localisation de ces forces, alors même que, selon lui, le Rwanda maintient une présence militaire significative en RDC.Le RCET-CPS va plus loin en affirmant que l'AFC/M23, présenté par Paul Kagame comme un mouvement congolais, serait en réalité une structure politico-militaire créée et soutenue par Kigali, avec une implication attribuée à Joseph Kabila dans sa gestion.

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Une assertion lourde de conséquences, qui alimente le débat sur les responsabilités dans les violences, les déplacements de populations et l'exploitation illégale des ressources naturelles dans l'Est du pays.Concernant Joseph Kabila, le ton est tout aussi critique. Le RCET-CPS qualifie ses récentes déclarations de « sibyllines » et y voit des tentatives d'échapper à « une responsabilité historique ».

Pour le mouvement, ces prises de parole ne contribuent ni à la clarification de la situation ni à l'apaisement des tensions.Dans sa communication, le RCET-CPS avance également plusieurs points d'alerte : il évoque des tensions persistantes entre le Rwanda et certains pays de la région des Grands Lacs, soupçonne Kigali de vouloir se soustraire à certains engagements internationaux, notamment les accords de Washington, et réaffirme sa conviction que la rébellion de l'AFC/M23 résulte d'une collaboration entre Paul Kagame et Joseph Kabila.

En parallèle, le mouvement a tenu à saluer l'action du président Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il crédite d'un « travail diplomatique soutenu » face à Kigali. Le RCET-CPS exprime son appui aux efforts visant à faire aboutir les accords de Washington, perçus comme une étape clé pour restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national.