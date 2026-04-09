Afrique: Le pays accueille l'Africa Banking Forum 2026 - L'ARPTC au coeur des enjeux de la transformation numérique du secteur financier

L'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo a pris une part active à l'Africa Banking Forum 2026, organisé dans la capitale congolaise sous le thème « La banque en quête de renouveau », avec la Banque Centrale du Congo comme partenaire institutionnel hôte et sous l'impulsion de One Africa Forums.Cette rencontre de haut niveau a réuni décideurs publics, régulateurs, institutions financières et acteurs technologiques autour des défis majeurs du secteur bancaire africain, dans un contexte marqué par l'accélération de la transformation numérique.Au coeur des échanges, plusieurs panels et sessions ont permis d'aborder des thématiques stratégiques.

Les discussions ont notamment porté sur la lutte contre la criminalité financière, les nouvelles menaces auxquelles font face les banques ainsi que les stratégies d'innovation face à l'émergence de nouveaux acteurs, notamment les fintechs. Les participants ont également insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre institutions et d'adapter les cadres réglementaires aux réalités actuelles.

Une attention particulière a été accordée à la cybersécurité, devenue un enjeu majeur pour les institutions financières. Les experts ont échangé sur les mécanismes de cyber-résilience, en mettant en avant les moyens d'anticiper, détecter et répondre efficacement aux cyberattaques. Le rôle du facteur humain dans la sécurisation des systèmes a également été souligné comme un élément clé dans la prévention des risques.

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Intervenant lors des assises, le Président du Collège de l'ARPTC, Christian Katende, a mis en lumière les avancées de la République Démocratique du Congo dans le domaine du numérique, portées par la vision du Chef de l'État de bâtir une véritable « nation digitale », qui veut dire « le digital au coeur de notre économie ». Malgré un retard relatif en matière d'infrastructures et de pénétration numérique, la RDC entend capitaliser sur cette phase de transformation pour accélérer son développement.

Le Président Katende dit souvent: « heureusement que nous sommes en retard », car nous pouvons profiter des erreurs ou du parcours des autres pour avancer vite.Dans cette dynamique, l'ARPTC entend être plus déterminante dans la structuration et l'expansion des communications électroniques, socle indispensable à l'essor des services financiers numériques.

L'Autorité s'engage ainsi à offrir un espace d'expression numérique plus large aux banques, aux fintechs et aux opérateurs de services financiers, à travers une connectivité plus étendue et plus fluide sur l'ensemble du territoire national. Cette approche vise à favoriser une meilleure appropriation du numérique, tant dans la consommation par la population que dans l'exploitation par les administrations publiques et les entreprises, en vue de stimuler significativement la croissance économique.

L'ARPTC joue un rôle central dans cette dynamique à travers : la régulation des communications électroniques ; la promotion de l'interopérabilité des systèmes numériques ; l'encadrement du cadre réglementaire du numérique ; le développement de la connectivité sur l'ensemble du territoire, notamment via la fibre optique, le satellitaire et les nouvelles technologies comme la 5G ; y compris la mise en oeuvre du code du numérique, incluant la protection des données et la sécurisation des services digitaux par la certification électronique, et l'encadrement des services numériques.

L'Autorité s'inscrit également dans une logique de coordination intersectorielle avec les autres institutions publiques afin de garantir une transformation numérique cohérente, efficace rapide et inclusive.Clôturant les travaux, le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo a salué la qualité de l'organisation et la pertinence des échanges. Il a souligné que l'Afrique, forte de sa jeunesse et de son potentiel, n'a d'autre choix que d'accélérer sa digitalisation pour combler son retard structurel.

Insistant sur le rôle stratégique des technologies, il a mis en avant la nécessité de renforcer les compétences humaines, de sécuriser les systèmes financiers face aux cybermenaces et de s'inspirer des meilleures pratiques internationales. Il a également encouragé le partage d'expériences entre pays africains afin de construire des solutions adaptées aux réalités du continent.

Au terme des travaux, plusieurs orientations majeures ont été dégagées : Le capital humain, reconnu comme un levier critique de succès, doit être renforcé pour accompagner la transformation digitale ; l'inclusion financière, désormais au coeur des priorités, repose sur une collaboration accrue entre banques, fintechs et institutions publiques ; la digitalisation, identifiée comme moteur de croissance, doit s'accompagner d'investissements dans les infrastructures et les systèmes de paiement ; la cybersécurité et la régulation, considérées comme des défis majeurs, nécessitent des cadres adaptés et une coopération renforcée entre acteurs du monde financier, ainsi et surtout entre régulateur des services financiers et celui des communications électroniques; l'interopérabilité et la confiance, indispensables à l'écosystème numérique, doivent être consolidées.

Dans cette perspective, l'ARPTC annonce le lancement progressif, dès cette année, de plusieurs axes de développement de l'écosystème numérique, visant à renforcer durablement l'inclusion, l'interopérabilité et la connectivité au service du secteur financier et de l'économie nationale.Les travaux du forum ont confirmé que le secteur bancaire africain se trouve à un tournant décisif. La résilience n'est plus une option, mais une exigence. Le futur de la banque africaine se dessine autour d'un modèle digital, collaboratif, régulé et durable.