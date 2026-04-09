Congo-Kinshasa: Restitution des travaux de la Bourse Leridon, Patrick Muyaya encourage l'innovation et l'excellence académique des jeunes artistes congolais

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, et la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elebe Ma Ndembo, ont participé à la restitution des travaux de la Bourse Leridon, le mardi 7 avril 2026, dans la salle du Musée de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Les oeuvres produites par les deux artistes, Manuella Alonge, lauréate 2025 de la Bourse Leridon, et Destin Ushindi, ont été réalisées lors d'une double résidence de trois mois au Cameroun et à Kinshasa (RDC), à l'espace Texaf Bilembo.

Cette étape de recherche et d'assaisonnement de leur créativité leur a permis de consacrer leurs travaux en faveur de l'émergence artistique.Entre engagement et mémoire, Manuella Alonge a mis l'accent sur la force du dialogue interculturel dans son oeuvre. Pendant ce temps, Destin Ushindi a produit, à travers l'utilisation de l'acrylique et du stylo à bille, des oeuvres décrivant les réalités sociales de la République Démocratique du Congo.

Dans ses propos, le Directeur Général de l'Académie des Beaux-Arts, le professeur Henri Kalama Akulez, a souligné l'importance de donner de la lumière aux jeunes artistes. Il croit en la promesse des prochaines éditions.« Pour ce partenariat, je suis satisfait de ce résultat et je crois que l'édition prochaine sera encore plus creuse et pleine de promesses », a-t-il dit.

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L'initiateur de la Bourse, Matthias Leridon, a, quant à lui, loué les mérites de la création artistique congolaise, dont l'inspiration et l'énergie débordante rallument la flamme du talent. Il a, dans la foulée, révélé que lors de la prochaine édition, la résidence se fera dans trois pays, à savoir : l'Afrique du Sud, le Cameroun et la République démocratique du Congo. « Merci pour ces mots. Merci beaucoup pour votre présence.

C'est un moment de vérité, de passion. Mais on a vu que notre collection est une collection engagée. C'est encore une reconnaissance mondiale. Nous avons émis un jury. Ce n'est pas nous qui choisissons tout seuls. Ce n'est pas le choix de Gervais et de Mathias. Ce sont des anciens de l'Académie, des artistes étrangers. C'est un moment de vérité, de passion. Mais on a vu que notre collection est une collection engagée.

C'est encore une reconnaissance mondiale », a-t-il expliqué.Il sied de noter que cette séance de restitution a connu la présence des ministres de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elebe, et de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, tous partenaires de la Bourse. « C'est vrai que la culture, en ce moment, et surtout au niveau des plasticiens, est tellement florissante.

C'est la raison pour laquelle nous tenions. Nous avions raté l'édition précédente de la Biennale de Venise, mais nous tenions absolument à y arriver cette année. Et là, ça y est, c'est ouvert. Nous aurons, pendant huit mois, l'opportunité de mettre en avant les plasticiens congolais, les peintres congolais. Pour ça, j'en suis très fière et très contente. Et je pense que nous allons travailler, bien évidemment, avec l'Académie des Beaux-Arts. Nous avons huit mois d'exposition, donc cela donne non seulement le temps, mais aussi la possibilité d'ouvrir le champ.

Au niveau des expositions, nous préparons notre présence », a expliqué Yolande Elebe Ma Ndembo, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine.De son côté, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, s'est exprimé en ces mots : « Notre présence, c'est un élément de motivation pour tous ceux qui ont choisi ces métiers qui, parfois, dans notre contexte, ne sont pas toujours les plus compréhensibles.Mais bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, parmi les talents qu'on peut exporter, sur lesquels on peut compter, y compris pour monter notre narratif, il y a les artistes.

Nous sommes plutôt contents d'être ici. À voir la présence qu'il y a, c'est qu'on fait de notre goût. Et j'espère que Mathias, dans les jours qui viennent, on pourra avoir davantage de jeunes "gobelets" qui s'illustrent par leur talent, être aussi bénéficiaires de l'avancée des différentes initiatives que vous portez. Voilà ce que je pouvais dire, en tout petit complément, essentiellement pour vous encourager ».

Pour rappel, la Bourse Leridon, initiée par Matthias Leridon et Gervanne Colboc Leridon, en collaboration avec l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, est un programme de résidence qui soutient la jeune création. Après la décision d'un jury d'experts réuni en novembre 2025, la Bourse avait été décernée à Manuella Alonge, tandis qu'une bourse de création revenait à Destin Ushindi.

Les deux artistes avaient ensuite bénéficié d'une résidence de trois mois à Kinshasa et au Cameroun, une formidable opportunité qui leur a permis de mettre en orbite leur créativité. Il convient également de signaler que la Bourse Leridon est un programme de résidence qui soutient la jeune création. Cette initiative vise à accompagner financièrement un jeune artiste de l'Académie, en lui offrant les moyens nécessaires pour produire de nouvelles oeuvres, encourager sa pratique et stimuler sa recherche artistique.

En novembre 2025, un jury d'experts composé des initiateurs de la Bourse, de Prisca Tankwey, cheffe du département Peinture à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, de Nadine Hounkpatin, commissaire d'exposition, ainsi que des artistes Gosette Lubondo et Hilary Balu, avait décidé de décerner la Bourse à l'artiste Manuella Alonge après délibération.

En sus, une bourse de création revenait à l'artiste Destin Ushindi, bénéficiant d'un montant de 1 000 dollars.Les deux artistes avaient ensuite bénéficié d'une résidence de trois mois à Kinshasa et au Cameroun, afin d'assaisonner leurs travaux dans une phase de recherche et de créativité. La restitution des travaux, le mardi 7 avril à l'Académie des Beaux-Arts, a sonné comme un véritable voyage dans la création contemporaine.

Misant sur l'engagement et la mémoire, Manuella Alonge a illustré, dans son oeuvre, la force du dialogue interculturel. Par contre, Destin Ushindi a produit, à travers l'utilisation de l'acrylique et du stylo à bille, des oeuvres engagées décrivant les réalités sociales congolaises. Dans la logique de pérenniser cette coopération, le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts a annoncé que la résidence de la prochaine édition de la Bourse se déroulera dans trois pays : la RDC, le Cameroun et l'Afrique du Sud.