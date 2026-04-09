Congo-Kinshasa: Résilience des enfants et des familles en Ituri, au pays - Le Gouvernement capte le soutien de la Corée et de l'Unicef

Le projet « Résilience pour les enfants + » s'articule autour de l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, notamment par le renforcement de la nutrition, de la santé maternelle et infantile ainsi que de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. En parallèle, cette initiative vise à consolider les systèmes de protection de l'enfance et à soutenir une scolarisation sécurisée, tout en mettant un accent particulier sur la prévention de la violence et l'offre d'un soutien psychosocial aux enfants déplacés ainsi qu'à ceux des communautés d'accueil", explicite un communiqué de presse conjoint, publié par l'Unicef et l'Ambassade de Corée en RDC, hier, mercredi 8 avril 2026.

Communiqué de presseLe Gouvernement de la RDC, la République de Corée et l'UNICEF s'unissent pour renforcer la résilience des enfants et des familles en IturiKINSHASA, 8 AVRIL 2026 - Les Gouvernements de la République de Corée, de la République démocratique du Congo et l'UNICEF lancent aujourd'hui un nouveau projet multisectoriel visant à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables dans la province de l'Ituri.

Ce financement de 5 millions de dollars américains permettra de répondre aux besoins urgents de milliers d'enfants et de familles touchés par les conflits.Le projet « Résilience pour les enfants + » s'articule autour de l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, notamment par le renforcement de la nutrition, de la santé maternelle et infantile ainsi que de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement.

En parallèle, cette initiative vise à consolider les systèmes de protection de l'enfance et à soutenir une scolarisation sécurisée, tout en mettant un accent particulier sur la prévention de la violence et l'offre d'un soutien psychosocial aux enfants déplacés ainsi qu'à ceux des communautés d'accueil.La province de l'Ituri traverse une crise multidimensionnelle complexe.

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En août 2025, la région comptait environ un million de personnes déplacées internes et 700 000 retournés vivant dans des conditions précaires. Les violations graves des droits de l'enfant, notamment les meurtres, les mutilations et les violences sexuelles, ont connu une hausse alarmante de 46 % au cours du premier semestre 2025. Par ailleurs, plus de 1,3 million d'enfants sont actuellement privés d'école en raison de l'insécurité.Ce projet se distingue par une approche en deux temps, alignée sur le nexus humanitaire-développement-paix :1. Phase de réponse rapide : Une aide vitale sera déployée dans les 7 jours suivant les alertes de choc humanitaire.

Elle comprend la distribution de kits de biens non alimentaires, des soins de santé primaires et un soutien nutritionnel. De plus, 4 500 ménages (environ 22 500 personnes) bénéficieront de transferts monétaires humanitaires pour restaurer leur dignité et stimuler l'économie locale. 2. Phase de relèvement à moyen terme : Une fois la situation stabilisée, l'accent sera mis sur le renforcement des services de base : Éducation : 4 500 enfants et adolescents auront accès à des apprentissages alternatifs et à des formations professionnelles.

Protection de l'enfance : 5 760 enfants victimes de violations (dont 50 % de filles) recevront une prise en charge holistique (médicale, psychosociale et légale). Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) : La construction de 40 nouveaux points d'eau sécurisera l'accès à l'eau potable pour 38 000 personnes, tandis que des latrines seront installées dans les sites de déplacés, les écoles et les centres de santé.

« La République de Corée est fière de collaborer avec le Gouvernement de la RDC et l'UNICEF pour soutenir les familles et les enfants affectés par les conflits en Ituri. Notre objectif est de les aider à surmonter la crise et à retrouver l'espoir », a affirmé l'Ambassadeur Hong-geun Jeong. Il a précisé que cet appui dépasse l'urgence humanitaire pour s'attaquer aux besoins structurels : « En facilitant l'accès à la santé, à l'éducation et à l'eau potable, nous aidons les communautés à se relever durablement et à renforcer leur résilience. »Au-delà de l'assistance matérielle, cette initiative vise à transformer durablement le quotidien des populations vulnérables, une ambition réaffirmée par John Agbor, Représentant de l'UNICEF en RDC : « Ce soutien généreux de la République de Corée arrive à un moment charnière pour les enfants de l'Ituri.

Il ne s'agit pas seulement de sauver des vies aujourd'hui, mais de donner aux familles les moyens de résister aux futurs chocs et de garantir aux enfants un avenir libéré de la peur et de la violence ».En investissant dans la résilience communautaire, les Gouvernements de la RDC et de la République de Corée ainsi que l'UNICEF, à travers des interventions holistiques, aspirent à créer un modèle de réponse humanitaire capable de transformer la vulnérabilité actuelle en une autonomie durable pour des milliers de familles en Ituri.