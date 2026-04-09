Congo-Kinshasa: Le Ministère de l'Enseignement Supérieur, Universitaire, Recherche Scientifique et Innovations (ESURSI) met en garde contre les pratiques frauduleuses

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur, Universitaire, Recherche Scientifique et Innovations (ESURSI), par la voix de son Directeur de Cabinet, le Prof. Makindou Massamba Kaba Hilaire, a publié un communiqué officiel pour alerter la communauté de l'enseignement supérieur et le public contre des pratiques frauduleuses.

Selon le communiqué, la Ministre de l'ESURSI, Prof. Dr. Marie-Thérèse Sombo, est préoccupée par l'existence d'un groupe d'escrocs qui cherchent à extorquer des sommes d'argent en échange de prétendues nominations à différents postes au sein des établissements d'enseignement supérieur, universitaire et d'autres structures du sous-secteur.

Le Ministère a émis des directives claires pour contrer ces agissements criminels :1.Aucune personne, y compris la Ministre elle-même, ne doit solliciter de paiements ou de contributions pour des nominations.2. Toute nomination, promotion ou intervention ne doit impliquer aucune transaction financière.3. Les individus corrompus et les corrupteurs seront poursuivis conformément à la loi.4. Toute personne victime ou témoin de ces actes est invitée à les signaler aux services compétents (Police, Parquet) ou directement au Cabinet de la Ministre.5. La Ministre condamne fermement ces actes criminels qui ternissent l'image de l'ESURSI et nuisent à son fonctionnement. Elle appelle la communauté universitaire et le public à faire preuve de vigilance et se réserve le droit d'engager toute action judiciaire nécessaire contre les auteurs de ces infractions et leurs complices.