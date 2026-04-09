Tanzanie: Diplomatie - Cérémonie d'adieu en l'honneur de l'ambassadeur du pays en France

À l'initiative du Groupe des ambassadeurs bilatéraux africains en France et sous les auspices du doyen dudit groupe, une cérémonie d'adieu a été organisée en l'honneur de son Excellence Ali Jabir Mwadini, ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire et délégué permanent auprès de l'Unesco.

La cérémonie s'est tenue, le 7 avril, à l'ambassade de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, en présence de plusieurs membres du corps diplomatique accrédité en France et de personnalités diplomatiques parmi lesquels Armand Rémy Balloud-Tabawé, ministre conseiller, représentant son Excellence Rodolphe Adada, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo en France.

Entre poignées de main et accolades, la cérémonie s'est conclue dans une atmosphère conviviale marquée par des échanges chaleureux, des rappels de moments de souvenirs et, surtout, de la part de l'assistance, une formulation unanime de vœux de réussite, de succès à l'adresse de l'ambassadeur Ali Jabir Mwadini pour la suite de sa carrière.

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En effet, après trois ans d'exercice, ce haut fonctionnaire chevronné quitte la scène diplomatique parisienne où il a représenté son pays en France avec une juridiction étendue au Portugal, à la Tunisie et à l'Espagne.

Appelé à d'autres fonctions, il servira désormais son pays à la Présidence de la République où il a été nommé directeur de cabinet de la présidente de la Tanzanie.