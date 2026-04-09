Congo-Brazzaville: Diaspora - Les 4es rencontres de la coopération et de la solidarité internationale pour le pays

À l'initiative de la Coordination d'appui aux projets de solidarité internationale pour le Congo Brazzaville (Capcos) présidée par Ernest Moussoki, une rencontre de la diaspora congolaise s'est tenue au siège du Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations (Forim), en présence du ministre conseiller de l'ambassade de la République du Congo en France, Armand Rémy Balloud-Tabawé.

Samedi 4 avril, l'espace d'échange animé par des spécialistes et conçu pour la dynamique des diasporas a permis de suivre les interventions d'Alioune Sy, président du Forim pour présenter la vision de sa structure ; de Fernande Semedo du Cap-Vert, pays lusophone où la diaspora est plus nombreuse que la population résidente dans le pays d'origine; de Mike Attah du Ghana, pays anglophone à forte diaspora avec une approche innovante et pragmatique dans le projet "Roots to Ghana" ; Lida Ros du Cambodge, pays d'Asie du Sud-Est où la diaspora de réfugiés politiques a eu une approche combinant solidarité internationale et entrepreneuriat local d'Adel Abdedaim du Forim avec une approche expérimentale innovante de partenariats Diasporas solidaires - Autorités des pays d'origine d'Ernest Moussoki pour une approche pragmatique.

Prenant la parole au nom de la représentation diplomatique de la République du Congo, le ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé a souligné qu'il est important, entre Congolais, de travailler à l'unisson, en mutualisant les efforts, les savoirs et savoir-faire.

De ce fait, a t-il renchéri, en étant le relais de l'action gouvernementale, l'ambassade s'emploie à accompagner toutes les initiatives entrepreneuriales de la diaspora. Cet intérêt est perceptible dans la volonté politique des plus hautes autorités de notre pays, en l'occurrence le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, avec la mise en place du cadre institutionnel qu'est le ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger. Ce ministère a entre autres missions "d'organiser la diaspora congolaise afin de favoriser et de renforcer l'intégration des ressortissants dans leurs pays de résidence respectifs pour leur permettre de participer efficacement au développement socio-économique du pays".

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