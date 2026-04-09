Maroc: Le programme 'Morocco Accelerator' lance sa 2ème cohorte de startups

Le programme "Morocco Accelerator", porté par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, en partenariat avec Technopark Morocco et la plateforme mondiale d'innovation "Plug and Play", a annoncé, lundi, le lancement de sa deuxième cohorte de startups.

Cette deuxième édition confirme la montée en puissance d'un dispositif national structurant, conçu pour accélérer la croissance des startups marocaines à fort potentiel, renforcer leur passage à l'échelle et faciliter leur intégration dans les réseaux internationaux d'innovation et d'investissement, indique un communiqué de Technopark.

Inscrit dans la dynamique de la stratégie nationale "Maroc Digital 2030", Morocco Accelerator déploie un accompagnement intensif aligné sur les standards internationaux, combinant mentorat, accès au marché, connexion aux investisseurs et ouverture à l'international.

Le programme s'adresse à des startups en phase de croissance, avec l'ambition de faire émerger une nouvelle génération d'entreprises technologiques marocaines capables de se structurer, d'innover et de se positionner sur les marchés internationaux, rapporte la MAP.

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Cette deuxième cohorte s'inscrit dans une logique de continuité et de consolidation, dans un contexte marqué par une dynamique soutenue de transformation numérique et d'innovation entrepreneuriale au Maroc, notamment à la veille de la 4ème édition du salon GITEX Africa, rendez-vous majeur de l'écosystème technologique continental.

Le deuxième batch du Morocco Accelerator réunit 19 startups marocaines, dont certaines issues de la diaspora, opérant dans des domaines technologiques stratégiques, notamment la fintech, l'intelligence artificielle & data, la healthtech, l'agritech, la retailtech, la deeptech & robotique, la mobilité, ainsi que le travel tech et le logtech.

Les startups sélectionnées sont Afdal, Aress, Arwa Solutions, Bespoke AI, Courtee, Gomobile, idyl.ma (YooD Group), Medivue, Millenium Connect, Nestpro, NetForge, Notus, Payvaa, Rafid Tech, Redia Maroc, Repartrust Technologies, Sanadii, Vioo et Yzilog.

Cette sélection illustre la diversification et la montée en maturité de l'écosystème entrepreneurial marocain, avec une présence affirmée de solutions à forte intensité technologique.

La place croissante de l'intelligence artificielle au sein de cette cohorte témoigne notamment du potentiel des startups marocaines à développer des solutions innovantes à forte valeur ajoutée, en réponse aux enjeux de transformation numérique.

Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration joue un rôle central dans la structuration de cet écosystème. Il accompagne les startups à la fois sur le plan financier et opérationnel.

Le ministère agit également comme catalyseur, en mobilisant les acteurs publics et privés autour d'objectifs communs. Cette approche vise à ancrer durablement l'innovation dans l'économie nationale et à accélérer sa traduction en projets concrets.

A ce titre, la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Amal El Fallah Seghrouchni, citée dans le communiqué, a souligné que l'enjeu est d'accompagner des startups qui apportent des réponses concrètes, dans des secteurs stratégiques.

"Ce programme permet de structurer cet effort, en les connectant à des partenaires, à des marchés et à des opportunités réelles de développement", a-t-elle ajouté.

Tout au long du programme, les startups bénéficieront d'un accompagnement intensif combinant mentorat international, mises en relation qualifiées avec des investisseurs et corporate partners, ainsi qu'un accès privilégié au réseau mondial d'innovation de Plug and Play. Leur participation à la 4ème édition du GITEX Africa s'inscrira dans cette dynamique comme une première opportunité de visibilité et de connexion à l'international, en les plaçant au contact direct d'investisseurs et d'acteurs clés de l'innovation à l'échelle mondiale.

Technopark Morocco est la structure nationale de référence dédiée à l'accompagnement des startups technologiques et au renforcement de l'innovation au Maroc.

Placé sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, il joue un rôle clé dans la structuration de l'écosystème entrepreneurial national, en accompagnant plus de 500 startups et entreprises innovantes positionnées sur des technologies de pointe.

Présent à Casablanca, Rabat, Tanger, Agadir et Essaouira, Technopark poursuit son expansion afin de contribuer à l'émergence d'un entrepreneuriat innovant, compétitif et en phase avec les ambitions de transformation numérique du Royaume.

Pour sa part, Plug and Play est l'une des plus grandes plateformes d'innovation au monde, présente dans plus de 70 villes. Fondée dans la Silicon Valley, l'organisation a déjà soutenu, au Maroc, plus de 120 startups, contribué à lever plus de 80 millions de dollars de financement et participé à la création de plus de 900 emplois qualifiés.