Maroc: Présentation à Rabat de l'ouvrage collectif 'Igoudar du Souss-Massa - Greniers de vie'

L'ouvrage collectif "Igoudar du Souss-Massa: greniers de vie" a été présenté, mardi au Centre culturel Iklyle Rabat, relevant de la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation-formation, en présence d'un parterre de chercheurs et d'universitaires issus de divers horizons et disciplines.

Organisée sous le thème "Les greniers collectifs (Igoudar): un modèle de gestion communautaire dans les espaces amazighs maghrébins", cette rencontre a constitué l'occasion de mettre en lumière le patrimoine architectural amazigh, d'explorer les rôles des "Igoudar" en tant qu'institutions traditionnelles de gestion collective et d'en comprendre les dimensions historiques et sociales.

S'exprimant à cette occasion, le chercheur à l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) et co-auteur du livre, Mbark Aït Addi, a mis l'accent sur l'importance historique et civilisationnelle de l'institution des "Igoudar" dans les pays du Maghreb, et au Maroc en particulier.

Ces greniers ont constitué, à travers les époques, le coeur névralgique de la vie tribale, ainsi qu'un modèle intégré de solidarité, de défense et d'action collective fondé sur des bases sociales solides, a-t-il indiqué.

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Le chercheur a précisé, dans ce sens, que la gestion de l'institution "Agadir" obéit à un système organisationnel rigoureux et à des règles strictes, connues localement sous les appellations "louh" ou "azerf", notant que ces textes définissent avec précision les organes de gestion, notamment le conseil des notables (inflass), et fixent les amendes répressives.

M. Aït Addi a également mis la lumière sur les documents et textes historiques attestant les multiples fonctions de ces espaces, évoquant par ailleurs la situation actuelle de ces greniers collectifs et les transformations sociales ayant affecté leur mode de gestion, certaines régions de l'Anti-Atlas ayant vu cette responsabilité confiée aux femmes après avoir été longtemps réservée aux hommes.

Il a, en outre, salué l'approche marocaine visant à intégrer les "Igoudar" dans la dynamique touristique et économique, tout en préservant leur cachet architectural et traditionnel authentique, ce qui reflète une prise de conscience quant à l'importance de valoriser ce patrimoine matériel et immatériel et de le protéger contre la disparition.

De son côté, le chercheur à l'IRCAM et co-auteur de l'ouvrage, El Mahfoud Asmahri, a expliqué que ces forteresses collectives, passées d'une simple utilisation de grottes naturelles à de véritables constructions fortifiées, ne se limitaient pas à de simples greniers, mais constituaient des institutions stratégiques garantissant la sécurité alimentaire et hydrique des tribus, notamment en périodes de sécheresse et de pénurie.

Et d'ajouter que la conception de ces édifices repose sur une architecture élaborée comprenant des chambres de stockage, des tours de défense et des infrastructures essentielles telles que des citernes, ainsi que des techniques ingénieuses de ventilation et d'optimisation de l'espace.

Les études et documents locaux attestent, selon lui, de la vitalité socio-économique de ces institutions, en tant que lieux d'échanges commerciaux et de troc, mais aussi en tant que refuges sûrs pour les populations, leurs biens et leur cheptel lors des périodes de troubles et d'agressions coloniales.

M. Asmahri s'est également arrêté sur le cadre législatif et réglementaire strict encadrant le fonctionnement des "Igoudar", appelant à la conjugaison des efforts et à une intervention urgente pour la sauvegarde et la préservation des manuscrits et documents historiques rares, témoins d'une partie importante de l'histoire du droit coutumier au Maroc et dans l'espace maghrébin.

Publié en arabe et en français avec le soutien du Conseil régional de Souss-Massa, "Igoudar du Souss-Massa: greniers de vie" a été rédigé par El Mahfoud Asmhari, Mbark Aït Addi et Hassan Ramou. Il comprend des photographies documentaires permettant au lecteur et au chercheur d'appréhender le contexte historique et les multiples fonctions de ces monuments civilisationnels au Maroc et dans certains pays d'Afrique du Nord, tels que la Tunisie et la Libye.