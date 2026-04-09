Maroc: La mission diplomatique des États-Unis au Royaume célèbre l'héritage de Dar America

La mission diplomatique des Etats-Unis au Maroc a organisé, mardi soir, une cérémonie pour marquer la fermeture du bâtiment historique de Dar America dans le quartier Gauthier à Casablanca.

Le consulat américain déménagera bientôt dans une nouvelle installation à Casa Finance City, qui accueillera une version moderne de Dar America. Depuis plus de huit décennies, Dar America a servi plusieurs générations de Marocains, et cette transition marque une étape importante alors que les Etats-Unis et le Maroc célèbrent 250 ans de partenariat.

D'anciens élèves, des leaders, des enseignants, d'anciens membres du personnel, des adhérents ont assisté à la cérémonie de clôture pour rendre hommage à l'héritage de Dar America, symbole d'échange culturel, d'éducation et d'innovation.

Depuis sa création à la Place Bel Air à Casablanca au milieu du XXe siècle, Dar America a été bien plus qu'un centre culturel. Elle a été un pont reliant la jeunesse, les professionnels et les familles marocaines aux valeurs, opportunités et esprit des Etats-Unis.

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Depuis ses débuts comme résidence des officiers consulaires américains dans les années 40, jusqu'à sa transformation en un centre dynamique pour l'apprentissage culturel américain, l'éducation STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) et les conseils EducationUSA dans les années 70, Dar America a joué un rôle central dans le renforcement de la compréhension et du respect mutuels entre le Maroc et les Etats-Unis.

L'impact de Dar America, comme mis en avant lors de la cérémonie, est ancré dans le tissu historique de Casablanca. Le centre a accueilli des milliers d'événements, ateliers et salons, y compris des initiatives inspirantes dans les industries créatives et des programmes pionniers de développement des compétences et d'employabilité. Il a ainsi offert un point de contact direct avec les Etats-Unis, inspirant des générations à explorer de nouvelles idées, à adopter l'innovation et à construire des amitiés durables.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, la consule générale des Etats-Unis à Casablanca, Marissa Scott, a exprimé à la fois son émotion et sa fierté à l'occasion de la clôture du bâtiment historique de Dar America dans le quartier Gauthier.

Elle a souligné que cette cérémonie constitue une opportunité de mettre en lumière la richesse et la profondeur des relations maroco-américaines, relevant que Dar America a servi de passerelle d'échange et de rapprochement culturel entre les deux pays durant plusieurs décennies.

Mme Scott a indiqué que cette fermeture marque la fin d'un chapitre, tout en annonçant l'ouverture d'une nouvelle phase axée sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment à travers le développement d'offres numériques et la mise en place de nouveaux espaces d'échange.

Elle a, en outre, fait part de sa volonté de voir émerger un nouveau centre Dar America en tant que lieu de partage et de dialogue, dédié à la promotion des cultures marocaine et américaine et au renforcement des liens entre les deux peuples.

De son côté, la directrice de Dar America, E. Rose Custis, a exprimé son émotion, tout en mettant en avant le rôle historique de Dar America en tant qu'espace d'échange et de dialogue depuis plus de cinq décennies.

Elle a expliqué que ce lieu, initialement résidence du consul général avant son ouverture au public en 1975, constitue aujourd'hui une plateforme privilégiée de rapprochement culturel, offrant notamment une première immersion dans la culture américaine.

Mme Custis a également salué la diversité des profils fréquentant cet espace, notamment des jeunes, des étudiants, des professionnels et d'anciens bénéficiaires de programmes d'échange, relevant que ces interactions favorisent le partage d'expériences et le renforcement des liens humains et culturels autour de valeurs communes.

La cérémonie a été marquée par des témoignages de partenaires locaux et d'anciens participants marocains aux programmes d'échange aux Etats-Unis qui ont été unanimes à souligner le rôle de Dar America dans la promotion des STEM, de l'éducation et du dialogue culturel. Les participants ont notamment partagé des histoires sur la manière avec laquelle Dar America a contribué à façonner leur carrière, à élargir leurs horizons et à renforcer les liens d'amitié entre le Maroc et les Etats-Unis.