Maroc: José Manuel Albares - Les relations entre le Royaume et l'Espagne progressent vers une amitié renforcée

9 Avril 2026
Libération (Casablanca)

Les relations entre le Maroc et l'Espagne continuent de progresser vers "une plus grande harmonie et une amitié renforcée", a indiqué mardi le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares.

M. Albares, qui s'exprimait dans une interview à la chaîne de télévision espagnole La Sexta, a souligné que le partenariat entre Rabat et Madrid a atteint des "niveaux historiques", qualifiant ce partenariat d'"exemplaire".

Il a relevé que ses échanges avec son homologue marocain portent "systématiquement sur le renforcement de cette coopération mutuellement bénéfique".

L'Espagne demeure un "partenaire essentiel" du Maroc et la collaboration entre les deux Royaumes a été hissée à ses "niveaux historiques les plus élevés", a affirmé le chef de la diplomatie espagnole, relevant que ce partenariat couvre de nombreux domaines de coopération.

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