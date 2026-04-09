Maroc: Les Etats-Unis réitèrent leur soutien au plan marocain d'autonomie

9 Avril 2026
Libération (Casablanca)

L'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique à Rabat, Richard Duke Buchan III, a réitéré, mardi à Marrakech, le soutien de son pays au plan marocain d'autonomie comme "voie vers la résolution" de ce différend régional et "la prospérité".

"Les Etats-Unis soutiennent le plan marocain d'autonomie comme voie vers la résolution et la prospérité", a déclaré le diplomate américain à l'ouverture du GITEX Africa Morocco 2026.

"Les investisseurs américains appellent notre ambassade et notre consulat sans arrêt, ils sont prêts à investir au Sahara", a-t-il ajouté, relevant que les Etats-Unis et les entreprises américaines "sont impatients de se tenir aux côtés du Maroc et d'aider à concrétiser la vision de Sa Majesté le Roi pour chaque région du Royaume".

L'ambassadeur américain a aussi fait observer que "l'opportunité économique dans le Sahara marocain est illimitée, et les entreprises américaines sont là pour faire de cette opportunité une réalité".

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.