Maroc: Les Etats-Unis réitèrent leur soutien au plan marocain d'autonomie

L'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique à Rabat, Richard Duke Buchan III, a réitéré, mardi à Marrakech, le soutien de son pays au plan marocain d'autonomie comme "voie vers la résolution" de ce différend régional et "la prospérité".

"Les Etats-Unis soutiennent le plan marocain d'autonomie comme voie vers la résolution et la prospérité", a déclaré le diplomate américain à l'ouverture du GITEX Africa Morocco 2026.

"Les investisseurs américains appellent notre ambassade et notre consulat sans arrêt, ils sont prêts à investir au Sahara", a-t-il ajouté, relevant que les Etats-Unis et les entreprises américaines "sont impatients de se tenir aux côtés du Maroc et d'aider à concrétiser la vision de Sa Majesté le Roi pour chaque région du Royaume".

L'ambassadeur américain a aussi fait observer que "l'opportunité économique dans le Sahara marocain est illimitée, et les entreprises américaines sont là pour faire de cette opportunité une réalité".