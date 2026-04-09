Maroc: De glorieuses épopées pour la revendication de l'indépendance et la consécration de l'unité

Le peuple marocain et les hommes et femmes du Mouvement national, de la famille de la résistance et de l'armée de libération commémorent, ce jeudi, le 79ème anniversaire de la visite historique de Feu SM Mohammed V à Tanger (9 avril 1947) et le 70ème anniversaire de la glorieuse visite Royale du Père de la Nation à Tétouan (9 avril 1956).

La visite Royale à Tanger a marqué un tournant décisif dans le combat du Maroc pour la revendication retentissante et solennelle de l'indépendance du Royaume, le recouvrement de sa souveraineté et la consécration de l'unité de la Nation, indique une note du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, qui qualifie cette visite de rupture entre deux époques, celle de la lutte menée par le Palais Royal et les pionniers du Mouvement national contre l'administration de la résidence générale du Protectorat français, et celle de la revendication du droit du Maroc à son indépendance devant la communauté internationale.

Cette visite, rappelle le Haut-Commissariat, est intervenue au moment où le monde aspirait à tourner la page du colonialisme et à donner aux peuples la liberté de choisir leur destin. Ainsi, cette visite de Feu SM Mohammed V était l'illustration de l'unité du Maroc et l'occasion idoine pour réclamer haut et fort l'indépendance du pays, sa liberté et sa souveraineté.

Conscientes que cet événement allait sonner le glas du protectorat, les forces coloniales ont commis, deux jours avant la visite, le massacre odieux du 7 avril 1947 à Casablanca, une véritable tuerie ayant fait des centaines de morts et de blessés parmi le peuple marocain, dans le but d'éteindre sa ferveur et d'empêcher le chef de file du Mouvement national, Feu SM Mohammed V, d'effectuer un acte de bravoure: Une visite forte en symboles à la ville du Détroit.

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Mais c'était sans compter avec la détermination du regretté Souverain, qui, après avoir rendu visite aux familles des victimes du massacre, a répondu sans équivoque au résident général : Il est hors de question de reculer sur le principe de cette visite.

Le 9 avril 1947, le Libérateur de la Nation s'est rendu à bord du train Royal de la ville de Rabat vers Tanger, en passant par Souk Larbaa, Ksar El Kébir et Assilah où un accueil grandiose au milieu d'une foule impressionnante a été consacré au regretté Souverain.

Cette merveilleuse image a brisé les obstacles semés par les autorités coloniales, témoignant de la puissante symbiose ayant toujours uni le glorieux Trône alaouite et le peuple marocain.

A cette occasion, les habitants de Tanger ont réservé un accueil mémorable au cortège Royal, donnant toute sa magnificence aux liens d'allégeance et d'attachement indéfectible au Trône.

Dans ce discours, prononcé dans l'espace de la Mendoubia de Tanger devant les représentants des puissances étrangères, des autorités administratives internationales de Tanger et de nombreuses personnalités, feu SM Mohammed V a exprimé clairement et sans ambiguïté la volonté du peuple marocain de recouvrer son indépendance et de prendre son destin en main sur l'ensemble de son territoire.

"Les droits du peuple marocain ne peuvent se perdre et ne se perdront jamais", avait clamé le Libérateur de la Nation, haut et fort, devant les représentants consulaires de différents pays et la population locale en communion patriotique.

Lors de cette visite, Feu SM Mohammed V a prononcé, le vendredi 11 avril à la grande mosquée de Tanger, le prêche de vendredi dans lequel il a appelé la Nation à demeurer attachée aux préceptes de l'Islam, tout en réaffirmant l'ancrage du Royaume au monde arabo-islamique.

Cette visite a été marquée également par plusieurs activités princières couvrant divers domaines, notamment éducatif et social. De nombreuses rencontres et activités ont eu lieu au cours desquelles Feu SM Hassan II, alors Prince Héritier, Feu SAR Moulay Abdellah et Feue SAR Lalla Aïcha se sont enquis des conditions de vie des citoyens, de leurs aspirations et de leurs attentes.

Pour sa part, Feue SAR Lalla Aïcha a prononcé, le 11 avril 1947 à Dar El Makhzen, un discours dans lequel elle a souligné la nécessité de diffuser les connaissances et plaidé pour le droit des femmes marocaines à l'éducation, compte tenu du rôle qu'elles jouent dans la société en tant que mères et éducatrices des générations futures.

Environ une décennie après ce discours porteur d'espoir et de détermination prononcé durant la visite glorieuse de Tanger, feu SM Mohammed V revient, le 9 avril 1956, dans le Nord, cette fois-ci à Tétouan, pour annoncer aux Marocains l'indépendance et l'unification du Nord et du Sud du Royaume.

Une visite tout aussi historique intervenue sur la route du retour du Roi Libérateur après un séjour en Espagne, où il avait tenu des négociations pour le parachèvement de l'unité territoriale du Maroc, couronnées par la signature, le 7 avril 1956, de la déclaration commune et d'un protocole annexe en vertu desquels Madrid reconnaît l'indépendance du Maroc et sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire.

La commémoration de ces deux visites historiques constitue une occasion de faire connaître les épopées héroïques gravées en lettres d'or dans les annales de l'histoire du Maroc et rendre hommage aux combattants qui ont contribué, avec dévouement et abnégation, à hâter le départ de l'occupant colonial et l'avènement de l'ère de la liberté et de l'indépendance.

Elle est également l'occasion pour appeler à davantage d'efforts de toutes les composantes de la société marocaine, en faveur de la préservation de la mémoire de l'épopée glorieuse de la résistance et de la lutte pour l'indépendance, ainsi que pour la promotion de l'esprit citoyen et de la connaissance des faits historiques de cette période, notamment auprès des jeunes générations.