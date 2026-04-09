Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a salué, mardi à Rabat, la nouvelle dynamique que connaissent les relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume des Pays-Bas au cours des dernières années.

S'exprimant lors d'un point de presse à l'issue de ses entretiens avec son homologue néerlandais, Tom Berendsen, M. Bourita a souligné que l'évolution de ces relations s'inscrit dans le cadre du principe tracé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la politique étrangère du Royaume, à savoir la clarté et l'ambition, ce qui a permis d'instaurer des relations bilatérales solides, basées sur le respect mutuel, la transparence, la responsabilité, ainsi qu'un véritable partenariat tenant compte des priorités de chaque partie.

Le ministre a également relevé que la position exprimée par les Pays-Bas, en décembre dernier au sujet du Sahara marocain, a constitué un tournant majeur dans l'évolution des relations bilatérales, notant que cette position constructive est en phase avec le droit international et les résolutions des Nations Unies, notamment la résolution 2797 du Conseil de sécurité.

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La position des Pays-Bas a constitué aussi un important levier à même de développer les relations bilatérales et de renforcer le partenariat entre deux acteurs régionaux influents sur la scène internationale, a poursuivi M. Bourita.

Par ailleurs, il a souligné que le choix par son homologue néerlandais d'effectuer au Maroc, sa première visite en dehors de l'espace européen, témoigne de la profondeur des relations bilatérales et de la volonté commune de prioriser le partenariat entre les deux pays.

A cet égard, il a noté que le Royaume des Pays-Bas, en tant qu'acteur clé au sein de l'espace européen, fervent défenseur d'un partenariat euro-marocain solide et acteur respecté et écouté aux Nations unies ainsi qu'au niveau multilatéral, est devenu un partenaire de premier plan pour le Royaume du Maroc en matière de dialogue politique.

"La coordination entre les deux pays sur les questions régionales et internationales est essentielle", a ajouté M. Bourita, précisant que cette coopération repose sur les mêmes principes de partenariat dans les domaines consulaire et judiciaire, ainsi que dans la lutte contre la criminalité, l'extrémisme et le terrorisme.

Il a, en outre, indiqué que l'Afrique constitue l'un des axes des relations bilatérales, ajoutant que les deux parties œuvreront à encourager les secteurs privés marocain et néerlandais à promouvoir l'investissement et à saisir les opportunités commerciales dans le continent africain.

D'autre part, M. Bourita a mis en avant le rôle des Pays-Bas en tant que partenaire économique essentiel du Maroc, notant l'importance des perspectives prometteuses pour le développement de cette coopération, tant dans le domaine commercial qu'en termes d'investissements.

A ce propos, il a affirmé que les grandes échéances à venir, notamment l'organisation de la Coupe du monde 2030 par le Maroc ainsi que le partenariat stratégique Maroc-Union européenne, ouvrent de nouveaux horizons pour la consolidation du partenariat économique entre le Royaume du Maroc et le Royaume des Pays-Bas.

De son côté, le chef de la diplomatie des Pays-Bas a soutenu que le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s'affirme comme un partenaire fiable et un acteur engagé en faveur de la paix et de la stabilité internationales.

M. Berendsen a également affirmé que son pays apprécie hautement l'engagement personnel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, en faveur de la question palestinienne.

"Nous saluons la coopération fructueuse avec le Maroc lors de la dernière session de l'Alliance mondiale pour la mise en oeuvre de la solution à Deux Etats", a-t-il poursuivi, réitérant l'attachement des Pays-Bas et du Maroc à cette solution.

Le chef de la diplomatie néerlandaise a, en outre, mis en avant les progrès remarquables accomplis par le Maroc sous le leadership de SM le Roi, saluant les infrastructures de pointe dont dispose le Royaume, ainsi que les importantes opportunités économiques et d'investissements offertes par le pays.

Dans l'actuel contexte géopolitique international, le Maroc constitue aussi un partenaire stratégique et de premier plan pour les Pays-Bas, particulièrement en raison de ses liens étroits avec l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et les Pays du Golfe, a relevé M. Berendsen.

Il a, à ce propos, salué le rôle agissant joué par le Maroc dans le soutien au développement et à la stabilité dans la région du Sahel.