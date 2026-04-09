Maroc: Les Pays-Bas considèrent qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine constitue la solution la plus réalisable à ce différend et entendent agir en conséquence

9 Avril 2026
Libération (Casablanca)

Le ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, Tom Berendsen, qui s'exprimait lors d'un point de presse tenu, mardi à Rabat, à l'issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, a déclaré que "les Pays-Bas considèrent qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réalisable" au différend autour du Sahara.

Cette position a été également consignée dans un communiqué conjoint publié à l'issue des entretiens entre M. Bourita et M. Berendsen, en visite de travail au Maroc, les 7 et 8 avril.

M. Berendsen a, en outre, réaffirmé le soutien des Pays-Bas à la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi qu'aux efforts de l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU, M. Staffan de Mistura pour "faciliter et mener des négociations fondées sur le plan d'autonomie proposé par le Maroc, en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas a indiqué, selon le communique conjoint, que "les Pays-Bas agiront conformément à leur position, y compris aux niveaux diplomatique et économique, dans le respect du droit international".

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.