Maroc: Azzedine Ounahi dans le viseur de cadors européens

L'international marocain Azzedine Ounahi, auteur d'une saison remarquable avec Girona FC, attire l'attention de plusieurs clubs majeurs à travers l'Europe, notamment en Espagne, en Angleterre et en Allemagne.

Selon l'émission sportive espagnole El Chiringuito, diffusée sur la chaîne Mega, les performances exceptionnelles du milieu de terrain des Lions de l'Atlas ont conduit le club catalan à revoir sa clause libératoire à 20 millions d'euros, un montant reflétant la valorisation croissante du joueur sur le marché européen.

Pilier de l'entrejeu de Girona cette saison, Ounahi affiche des statistiques solides : quatre buts et deux passes décisives en seize matchs de Liga. Son influence sur le jeu lui a valu plusieurs distinctions de « Homme du match », la dernière lors de la victoire face à Villarreal (1-0) lundi, un succès qui permet à la formation catalane de consolider sa position au classement et d'ambitionner davantage.

L'entraîneur de Girona, Míchel Sánchez, a salué à plusieurs reprises la maîtrise technique et le sang-froid de son joueur. « Il joue avec naturel, sans jamais ressentir la pression. Il est, sans doute, l'un des footballeurs les plus talentueux du championnat espagnol », a-t-il affirmé.

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Révélé au grand public lors de la Coupe du monde 2022, Ounahi semble avoir trouvé en Catalogne le cadre idéal pour exprimer pleinement son potentiel, s'imposant comme l'un des joueurs les plus courtisés à l'approche du prochain mercato estival.