Maroc: Le PSV fête son sacre - Saibari en vedette

9 Avril 2026
Libération (Casablanca)

Des milliers de supporters ont célébré mardi dans le centre-ville d'Eindhoven le sacre du PSV, champion des Pays-Bas pour la 27e fois.

L'équipe a reçu son trophée plus tôt dans l'après-midi au stade Philips avant de défiler dans la ville à bord d'un char. L'ambiance était à l'euphorie dans le stade, où les fans ont accueilli les joueurs et le staff par des acclamations nourries et brandi des répliques en carton du trophée.

La fête avait débuté dimanche sur la place Stadhuisplein, devant environ 20.000 personnes, et se poursuivait mardi avec une foule estimée par la municipalité à 100.000 personnes. Plusieurs écrans géants ont été installés dans différents endroits de la ville pour permettre aux supporters de suivre les festivités.

Le PSV devient le champion le plus précoce de l'histoire de l'Eredivisie, titre assuré après le match nul du Feyenoord contre le FC Volendam. Avec un total de 71 points, il ne pouvait plus être rejoint en tête du classement, fort d'une avance décisive de 17 unités sur son dauphin rotterdamois.

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Il s'agit du troisième sacre consécutif du club sous la direction de l'entraineur Peter Bosz. Un poème géant célébrant le titre orne la façade du Philips Stadion.

Maillon essentiel de l'équipe avec dix-huit buts et neuf passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, l'international marocain Ismaël Saibari (25 ans), a exprimé sa joie d'être l'un des acteurs de ce sacre.

"Magnifique. C'est formidable. Nous avons réalisé une saison exceptionnelle. Champions avec 17 points d'avance. C'est un pur bonheur", a-t-il dit. "Que tout Eindhoven en profite. C'est agréable de pouvoir offrir ce sourire", a-t-il ajouté.

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