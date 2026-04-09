Maroc: Oujda à l'heure du Festival de la musique gharnatie

La ville d'Oujda accueille, du 9 au 11 avril courant, la 33ème édition du Festival de la musique gharnatie.

Cette manifestation culturelle, organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -département de la Culture- sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, constitue un rendez-vous culturel majeur visant à préserver et à valoriser le patrimoine culturel marocain.

Selon un communiqué de la Direction régionale de la culture de l'Oriental, l'organisation de cette édition s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère de tutelle pour valoriser les composantes du patrimoine culturel immatériel national et renforcer son rayonnement en tant que pilier fondamental de l'identité civilisationnelle du Royaume.

La même source souligne, dans ce sens, la volonté de la direction régionale d'assurer la pérennité de ce rendez-vous annuel afin de promouvoir le goût esthétique authentique et de stimuler la créativité artistique.

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Et d'ajouter que la musique gharnatie constitue un style artistique à part entière qui s'est développé dans des contextes sociaux et culturels riches au sein de l'espace maghrébin, tout en conservant son essence mélodique et rythmique, ce qui en fait un «voyage vers une beauté renouvelée» reliant le passé au présent.

Le programme de cette édition comprend des soirées artistiques auxquelles participeront des troupes marocaines connues et reconnues, ainsi que l'organisation d'expositions thématiques, notamment une exposition consacrée à la fabrication des instruments de musique gharnatie et une autre dédiée aux livres et publications sur la musique andalouse, en sus d'un colloque qui mettra en lumière les dimensions cognitives et esthétiques de cet art.

Comme lors des éditions précédentes, ajoute la même, la 33e édition sera l'occasion d'un moment de reconnaissance et d'hommage à deux personnalités qui ont marqué la scène artistique par leur présence remarquable et leur contribution active à la préservation et à l'enracinement de cette tradition musicale dans la cité millénaire.