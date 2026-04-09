Maroc: L'ONEE sensibilise les jeunes générations à la préservation de l'eau

9 Avril 2026
Libération (Casablanca)

L'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) a organisé, mardi à Rabat, une journée de sensibilisation à la préservation des ressources en eau au profit d'écoliers, en partenariat avec l'Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia (ABHBC).

Cette initiative s'inscrit dans la continuité du programme national d'information et de sensibilisation déployé par l'Office à l'échelle du Royaume, visant à promouvoir une utilisation responsable et durable des ressources hydriques, notamment auprès des jeunes générations.

Dans une déclaration à la presse, le chef de la division communication à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), Zakaria El Guertet, a indiqué que cette visite intervient dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, précisant que l'ONEE a accueilli à la station de traitement du Bouregreg, un groupe d'élèves issus de la commune d'Aït Ouribel, relevant de la province de Khémisset.

Il a souligné que cette activité fait partie d'un programme riche et diversifié déployé à l'échelle nationale, visant à faire découvrir aux jeunes générations les divers efforts déployés pour la production et la distribution de cette ressource vitale, ainsi que l'importance de sa préservation.

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M. El Guertet a également insisté sur la nécessité d'adopter des comportements responsables en matière d'utilisation de l'eau, appelant à une gestion rationnelle de cette ressource afin de la préserver pour les générations futures.

De son côté, Nezha Takchtati, cadre au service communication et coopération à l'ABHBC, a relevé que cette visite s'inscrit dans le cadre d'un programme de sensibilisation des jeunes générations à l'importance de la préservation des ressources hydriques.

Ces visites de terrain permettent aux élèves de suivre concrètement le parcours de l'eau, leur offrant ainsi une compréhension globale des différentes étapes de ce processus, a-t-elle expliqué, notant que cette approche pédagogique contribue à renforcer la prise de conscience des élèves quant à la valeur de l'eau, en les amenant à appréhender les efforts déployés pour son acheminement jusqu'aux foyers.

Le programme de cette journée a comporté une visite pédagogique aux installations du complexe du Bouregreg, comprenant la station de traitement d'eau potable, le Laboratoire central ainsi que la station pilote d'épuration, permettant aux élèves de découvrir les différentes étapes du traitement de l'eau et les techniques de contrôle de sa qualité.

Ces actions réalisées par l'Office, en faveur des établissements scolaires, du tissu associatif et du grand public mettent en avant l'importance de l'utilisation durable des ressources en eau, et constituent une contribution majeure au changement des comportements des usagers de l'eau, notamment les jeunes générations.

La célébration de la Journée mondiale de l'eau, placée cette année sous le thème "L'eau, source d'égalité", constitue également une occasion pour l'ONEE de renouveler son engagement à poursuivre ses efforts en tant qu'acteur majeur dans les domaines de l'eau potable, du contrôle de la qualité de l'eau et de la protection de l'environnement.

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