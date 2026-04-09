Tunisie: Sidi Bouzid - Ouverture du premier laboratoire de fabrication de prothèses dentaires dans le secteur public

9 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le paysage sanitaire de Sidi Bouzid a franchi une étape décisive. Mercredi dernier, l'hôpital universitaire de la région a officiellement inauguré son laboratoire de fabrication de prothèses dentaires, une structure inédite destinée à transformer la prise en charge des patients locaux.

S'inscrivant dans une stratégie globale de renforcement des infrastructures de santé régionales, cette nouvelle unité vise avant tout à élever les standards de soins. Selon un communiqué publié par la Direction Régionale de la Santé sur ses réseaux sociaux, l'établissement s'impose désormais comme le premier laboratoire de ce type relevant du secteur public dans l'ensemble du gouvernorat.

Spécialisée dans la conception et la confection de divers types d'appareillages dentaires, cette structure vient soutenir l'expertise médicale par des services techniques de haute précision. Au-delà de l'aspect technique, l'enjeu est avant tout social : cette proximité nouvelle doit permettre d'améliorer significativement la qualité de l'offre de soins, tout en réduisant drastiquement les délais d'attente. En rapatriant ces compétences au sein même de l'hôpital public, les autorités sanitaires entendent faciliter l'accès aux soins pour les citoyens et mettre fin à des années de contraintes logistiques.

 

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