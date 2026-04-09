Tunisie: UTAP - Le marché de l'agriculteur « souk el fellah » fait son retour

Face à l'érosion du pouvoir d'achat et à la multiplication des intermédiaires, l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche (UTAP) a relancé son emblématique « Souk El Fellah ». Dès ce vendredi 10 avril, le siège de l'organisation à Tunis se transforme en véritable trait d'union entre la terre et l'assiette.

Ce rendez-vous, désormais fixé chaque jeudi et vendredi, mise sur une stratégie de circuit court radicale pour briser la spirale des prix. En éliminant les spéculateurs, l'initiative permet aux consommateurs d'accéder directement aux richesses des exploitations tunisiennes. Sous la houlette de Maha El Majri, coordinatrice du marché, une vingtaine d'exposants, majoritairement des femmes agricultrices, y proposent une sélection rigoureuse de fruits, légumes, épices et produits transformés à prix coûtant.

Au-delà de l'aspect strictement commercial, cette plateforme se veut le fer de lance d'une consommation responsable. En privilégiant le « made in Tunisia », l'UTAP entend sécuriser les revenus des petits et moyens exploitants, lourdement impactés par les aléas climatiques. Plus qu'un simple marché, le « Souk El Fellah » s'affirme comme un acte de résistance économique et un pilier de la souveraineté alimentaire nationale, garantissant aux familles tunisiennes des produits frais, sains et surtout accessibles.