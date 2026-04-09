Tunisie: Enseignement supérieur - L'Institut National de Technologie et des Sciences du Kef certifié ISO 21001

L'Institut National de Technologie et des Sciences du Kef (INTeK) vient de franchir un palier décisif dans son parcours d'excellence.

L'établissement a officiellement obtenu la certification de conformité à la norme internationale ISO 21001:2018, un label de référence qui atteste de la qualité supérieure de son système de management des organismes d'éducation.

Un gage de qualité et de rayonnement

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Cette distinction internationale témoigne de l'engagement profond de l'institut envers la culture de la qualité et l'amélioration continue de ses processus. Pour l'INTeK, cette réussite représente une étape stratégique visant à élever encore davantage le niveau de la formation académique dispensée. Elle vient également renforcer le rayonnement de ses activités de recherche scientifique, tant sur la scène nationale qu'internationale.

La direction de l'établissement a tenu à saluer la mobilisation collective des équipes. Cet accomplissement est le fruit d'un travail de longue haleine mené par le corps enseignant et les étudiants ingénieurs, tous engagés à soutenir une trajectoire de performance et de distinction au sein de l'institution.

Un pôle technologique d'avenir

Créé par décret présidentiel en mai 2022 sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Institut National de Technologie et des Sciences du Kef s'impose déjà comme un acteur clé de l'éducation technique en Tunisie.

L'INTeK propose des cursus de haut niveau dans des domaines technologiques de pointe, à l'instar du génie biomédical. L'Institut se distingue également par l'organisation de concours spécifiques permettant l'accès au cycle de formation d'ingénieurs, consolidant ainsi sa mission de formation des élites scientifiques de demain.