Tunisie: Compétition nationale de robotique - 120 participants réunis à El Menzah VI

L'innovation et la technologie étaient au rendez-vous ce jeudi 9 avril 2026. Le Centre Culturel et Sportif de la Jeunesse d'El Menzah VI a vibré au rythme de la deuxième édition de la Compétition Nationale de Robotique, un événement d'envergure organisé par l'Organisation Nationale de l'Enfance Tunisienne (Les Grands Travaux et les Camps).

Un carrefour d'innovation pour 120 passionnés

L'événement a rassemblé 120 participants, enfants et jeunes adultes, venus démontrer leur savoir-faire technique. Selon Bilel Chaabani, représentant de l'organisation, le programme de cette année se veut particulièrement éclectique. Les spectateurs ont pu assister à des épreuves variées allant des traditionnelles courses d'obstacles, segmentées par tranches d'âge, aux spectaculaires combats de robots Sumo, sans oublier les épreuves de navigation en labyrinthe et les matchs de football robotisé.

Pour les organisateurs, l'engouement est manifeste. La robotique n'est plus une discipline de niche, mais un domaine de prédilection pour la nouvelle génération. Cette pratique multidisciplinaire permet aux jeunes de s'initier aussi bien à la conception et à l'innovation qu'aux rouages complexes de la mécanique et de l'informatique.

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La technologie comme levier d'éducation

Au-delà de la simple compétition, cette initiative porte une vision pédagogique forte. Hafez Slimani, président de l'Organisation Nationale de l'Enfance Tunisienne, souligne que l'objectif premier est de catalyser le développement des compétences des participants. Dans un monde de plus en plus numérique, l'enjeu est également préventif : il s'agit d'attirer les enfants vers une utilisation active et créative des outils technologiques pour les protéger des risques de passivité ou de dérives liés aux écrans.

En investissant ce secteur d'avenir, l'organisation réaffirme sa mission sociale et éducative, cherchant à toucher un public toujours plus large par le biais d'activités alliant sensibilisation, solidarité et divertissement.

Un héritage au service de la modernité

Il est important de rappeler que l'Organisation Nationale de l'Enfance Tunisienne n'en est pas à son coup d'essai. Institution historique fondée le 21 mai 1948, elle demeure un pilier de l'encadrement de la jeunesse en Tunisie. En proposant des activités extrascolaires de haute qualité, elle continue de jouer un rôle crucial dans l'épanouissement des jeunes citoyens, mariant avec succès tradition éducative et défis technologiques contemporains.