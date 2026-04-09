Tunisie: Soutien scolaire en ligne - Le ministère de l'Éducation lance le calendrier « Joussour »

Le ministère de l'Éducation passe à la vitesse supérieure pour le soutien scolaire. À travers sa plateforme numérique « Joussour » , une programmation détaillée de cours de soutien et d'accompagnement vient d'être officiellement publiée pour accompagner les élèves dans leurs révisions.

Ce dispositif digital, conçu comme un véritable levier d'égalité des chances, propose des sessions interactives et des ressources pédagogiques ciblées pour consolider les acquis. En diffusant ce calendrier précis, le ministère entend offrir aux apprenants un cadre structuré pour optimiser leur préparation aux examens nationaux.

La plateforme « Joussour » ne se limite pas à la simple transmission de savoirs : elle incarne une nouvelle approche de la réussite éducative en facilitant l'accès gratuit à des contenus de qualité. Ce calendrier devient ainsi la feuille de route indispensable pour des milliers d'élèves cherchant à renforcer leurs compétences à distance, sous l'encadrement d'enseignants spécialisés.