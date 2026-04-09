Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - 'Le renforcement de l'indépendance de la justice constitue une priorité absolue'

9 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal, engagé avec détermination dans une dynamique de transformation portée par le tryptique "Jub, Jubal, Jubanti", fondé sur la droiture, la transparence et la réforme en profondeur des institutions, a fait du renforcement de l'indépendance de la justice "une priorité absolue", a assuré, jeudi, le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.

"Une justice indépendante n'est pas un slogan, c'est une exigence démocratique, une exigence d'attractivité économique, une exigence sociétale", a-t-il notamment dit.

Le président Faye s'exprimait à l'occasion de de la rentrée solennelle de la conférence du stage du barreau de Dakar.

Cette rencontre se déroule en présence de la Garde des Sceaux, Yassine Fall, représentants des barreaux de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA), de ceux des états membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit (OHADA), de l'Union internationale des avocats (UIA) ou encore de la Conférence internationale des barreaux (CIB), entres autres organisations internationales d'avocats.

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A cette occasion, le chef de l'Etat a souligné que l'indépendance de la justice garantit l'égalité des citoyens devant la loi, protège les libertés et droits fondamentaux et assure la stabilité de la nation.

"Nous poursuivrons les réformes nécessaires pour consolider cette indépendance, améliorer les conditions de travail des acteurs judiciaires et renforcer la confiance des Sénégalaises et des Sénégalais dans leur système judiciaire", a-t-il affirmé.

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