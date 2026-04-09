Gambie: Banjul nomme un avocat britannique pour poursuivre les crimes présumés du règne de Yahya Jammeh

Dakar — L'avocat britannique Martin Hackett a été désigné mercredi procureur spécial en charge de poursuivre les présumés crimes commis sous le règne de Yahya Jammeh, a-t-on appris de source médiatique.

La nomination de cet avocat spécialisé dans les affaires de crimes contre l'humanité, de génocide et de contre-terrorisme, a été officialisée lors d'une conférence de presse organisée mercredi à Banjul par le ministère gambien de la Justice, rapporte le site d'information de la Radio France internationale.

Martin Hackett, nommé pour un mandat renouvelable de 4 ans, va être notamment chargé de poursuivre pas moins de 70 personnes désignées par la Commission nationale pour la vérité, la réconciliation et les réparations.

Cette commission, créée en 2022, avait notamment recommandé au gouvernement gambien d'enquêter sur les crimes et autres atrocités qui auraient été commis durant la présidence de Yahha Jammeh à la tête du pays (1994-2017).

La désignation d'un procureur survient deux ans après l'adoption d'une loi garantissant la mise en place d'un bureau dédié à la poursuite de ces affaires de crimes présumés.