Sénégal: Golf Sud - Un sexagénaire arrêté pour harcèlement sur mineur, pédophilie, tentative de viol et acte contre nature (Source policière)

9 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le commissariat d'arrondissement de Golf Sud, une comme de Dakar, a annoncé, jeudi, avoir mis fin aux agissements d'un individu d'une soixantaine d'années pour "harcèlement sur mineur, pédophilie, tentative de viol et acte contre nature", a-t-on appris de source policière.

Dans un message publié sur ses plateformes digitales, la Police nationale précise avoir arrêté un élève en classe de troisième, le 7 avril 2026, après une alerte de la plaignante.

"Le 7 avril 2026, aux environs de 18h00, une opération de surveillance a été déployée à la Cité Aliou Sow. Dès que la victime a pénétré dans la chambre du mis en cause, les éléments de la Brigade de Recherches ont fait irruption", lit-on dans le texte.

D'après la Police nationale, le suspect a été surpris en pleine tentative de passage à l'acte, en possession de matériel de lubrification, alors qu'il sollicitait un rapport sexuel auprès du mineur.

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Conduit dans les locaux du commissariat, l'individu, qui a reconnu l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, a été placé en garde à vue pour harcèlement sur mineur, pédophilie, tentative de viol et acte contre nature. Il sera déféré au parquet à l'issue de la procédure, signale la Police nationale.

"La victime (...) a été abordée par le mis en cause à bord d'un bus du BRT, à la gare de Golf Sud", selon la Police nationale, ajoutant que le mis en cause, sexagénaire, prétextant un intérêt pour les études de l'adolescent, lui a proposé de lui prêter des manuels de mathématiques pour préparer ses examens, parvenant ainsi à obtenir ses coordonnées téléphoniques.

"Dès l'obtention du numéro, le suspect a instauré un climat de harcèlement via des appels répétés, avant de formuler des propositions à caractère sexuel. Faisant preuve d'un grand courage et d'une maturité exemplaire, le mineur a alerté la Police via le Central de Dakar et a accepté de participer à un dispositif d'interpellation en feignant d'accepter une invitation au domicile du suspect", renseigne la Police nationale.

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