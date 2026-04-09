Afrique: Dakar, hôte du Congrès mondial sur la sécurité chimique et les nouvelles menaces en Afrique de l'Ouest et du Centre

9 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Congrès mondial sur la sécurité chimique et les nouvelles menaces en Afrique de l'Ouest et du Centre s'est ouvert, mercredi, à Dakar, sous la présidence du directeur général de la Police nationale, l'inspecteur général de Police Mame Seydou Ndour.

"Cette rencontre vise à renforcer la coopération et le partage d'expériences face aux défis émergents liés à la sécurité chimique", a indiqué la Police nationale sur ses plateformes digitales.

Ce congrès mondial, qui se tient jusqu'à vendredi dans la capitale sénégalaise, réunit 194 participants de diverses nationalités.

"Il s'inscrit également dans le cadre d'une réunion régionale d'échanges entre pairs, dédiée aux pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale", lit-on dans le message rendu public par la Police nationale.

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