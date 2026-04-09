Sénégal: La réforme de la justice, un 'objectif majeur' pour chef de l'Etat

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé, jeudi, à Dakar, que la réforme et la modernisation de la justice constituent un des objectifs majeurs de mon magistère, via la formation.

"Comme vous le savez, la réforme et la modernisation de la justice constituent un de nos objectifs majeurs. Sous ce rapport, un investissement collectif doit être fait sur les acteurs du monde de la justice, en terme de recrutement, d'ouverture du concours du Barreau, et de formation", a-t-il dit dans son discours prononcé à l'occasion de de la rentrée solennelle de la conférence du stage du barreau de Dakar.

A cette occasion, le président de la République a souligné qu'une justice forte repose sur des acteurs solidement formés.

Cette rencontre se déroule en présence de la Garde des Sceaux, Yassine Fall, de représentants des barreaux de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA), de ceux des états membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit (OHADA), de l'Union internationale des avocats (UIA) ou encore de la Conférence internationale des barreaux (CIB), entres autres organisations internationales d'avocats.

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Selon le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Aly Fall, la rentrée solennelle de la conférence du stage du barreau de Dakar constitue un moment clé dans la vie du barreau et symbolise la transmission des valeurs, le début du parcours professionnel des jeunes avocats et l'engagement envers la justice.

"Ce moment de communion, où s'élèvent les exigences du droit et la rigueur du verbe, est à la fois un temps d'introspection, de projection et de réengagement collectif au service de la justice", a en outre fait savoir le chef de l'Etat.

Soulignant le "caractère particulier" de l'organisation de cette rencontre, il a rappelé qu'elle intervient dans un contexte marqué par la pose, il y a quelques jours, de la première pierre de l'École des avocats, le 17 février dernier à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar.