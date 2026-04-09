Sénégal: Touba concentre près d'un quart des cas de lèpre au pays (Officiel)

Diourbel — Près du quart des cas de lèpre enregistrés au Sénégal sont déclarés dans le district sanitaire de Touba (centre), a révélé, jeudi à Diourbel, le directeur général de l'Action sociale, Boucar Diouf, insistant sur la nécessité de renforcer la sensibilisation, la prévention et le dépistage.

"Le Sénégal enregistre environ 200 cas notifiés de lèpre par an, dont près de 50 dans le district sanitaire de Touba", a-t-il indiqué, soulignant que cette proportion relativement élevée fait de la ville un site stratégique dans la lutte contre cette maladie.

Boucar Diouf s'exprimait lors d'une réunion du comité régional de développement (CRD) consacrée à la préparation de la 73e édition de la Journée mondiale de lutte contre la lèpre, prévue le 16 avril prochain à Touba, sur le thème "Unissons-nous, agissons, éliminons".

A la fin de l'année 2025, la région de Diourbel avait enregistré 396 cas de lèpre, dont 270 dans le district sanitaire de Touba, a précisé Abdourahmane Seck, infirmier superviseur régional de la lèpre à Diourbel, en faisant un état des lieux lors de cette rencontre.

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L'organisation de cette journée dans la cité religieuse de Touba permettra de mobiliser les acteurs de la santé, de l'action sociale, les autorités locales ainsi que les populations, à travers des activités d'information et de dépistage visant à réduire l'incidence de la maladie et à améliorer la prise en charge des malades, a expliqué Boucar Diouf.

Le directeur général de l'Action sociale a également souligné que la Journée mondiale de lutte contre la lèpre constitue un moment privilégié de sensibilisation et de plaidoyer, mais aussi un levier de transformation sociale pour promouvoir l'inclusion et la dignité des personnes atteintes.

Pour prévenir la réapparition de la maladie et limiter les rechutes, il a insisté sur la nécessité d'intensifier les actions de lutte, de renforcer la mobilisation de tous les acteurs et de miser davantage sur la prévention.

Dans cette dynamique, le gouvernement du Sénégal a élaboré le Programme de résilience des communautés affectées par la lèpre et leurs familles (PRCAL) 2026-2030, doté d'un budget de plus de 7 milliards de francs CFA.

Ce programme vise notamment à améliorer les conditions de vie des personnes affectées, souvent confrontées à la pauvreté, à la stigmatisation et à l'exclusion sociale, à travers l'appui aux moyens de subsistance, le renforcement des capacités communautaires, l'inclusion sociale ainsi que l'accès aux services de santé et de protection sociale.

De son côté, l'adjoint au gouverneur de Diourbel chargé du développement, Djibril Diop, a alerté sur la persistance de cas dans certaines localités, notamment à Touba, où des poches de résistance au traitement sont encore signalées.

Il a ainsi appelé à une mobilisation sans faille de tous les acteurs à l'occasion de cette édition de la mondiale de lutte contre la lèpre, qui, selon lui, doit marquer une étape décisive vers l'élimination de la lèpre dans la région.