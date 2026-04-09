Tunisie: Hosni Naili désigné pour diriger le match USM-CA

9 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Les rencontres de la 10e journée retour du championnat de la Ligue Professionnelle 1 de football se dérouleront ce week-end. Voici le programme complet des désignations arbitrales :

Vendredi 10 avril 2026

  • AS Gabès - US Ben Guerdane : Arbitre : Amir Loussif | VAR : Mohamed Ali Karouia
  • JS Kairouanaise - JS Omrane : Arbitre : Faraj Abdellaoui | VAR : Amine Fekir

Samedi 11 avril 2026

  • US Monastirienne - Club Africain : Arbitre : Hosni Naili | VAR : Majdi Bellagha
  • Olympique de Béja - Étoile Sportive du Sahel : Arbitre : Khaled Kouider | VAR : Oussama Ben Isahk
  • Stade Tunisien - CA Bizertin : Arbitre : Hamza Jied | VAR : Montassar Belarbi

Dimanche 12 avril 2026

  • AS Soliman - Club Sportif Sfaxien : Arbitre : Houssem Boulaares | VAR : Haythem Guirat

Lundi 13 avril 2026

  • ES Métlaoui - AS Marsa : Arbitre : Sadok Selmi | VAR : Khalil Jery

 

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