Tunisie: Hosni Naili désigné pour diriger le match USM-CA

Les rencontres de la 10e journée retour du championnat de la Ligue Professionnelle 1 de football se dérouleront ce week-end. Voici le programme complet des désignations arbitrales :
Vendredi 10 avril 2026
- AS Gabès - US Ben Guerdane : Arbitre : Amir Loussif | VAR : Mohamed Ali Karouia
- JS Kairouanaise - JS Omrane : Arbitre : Faraj Abdellaoui | VAR : Amine Fekir
Samedi 11 avril 2026
- US Monastirienne - Club Africain : Arbitre : Hosni Naili | VAR : Majdi Bellagha
- Olympique de Béja - Étoile Sportive du Sahel : Arbitre : Khaled Kouider | VAR : Oussama Ben Isahk
- Stade Tunisien - CA Bizertin : Arbitre : Hamza Jied | VAR : Montassar Belarbi
Dimanche 12 avril 2026
- AS Soliman - Club Sportif Sfaxien : Arbitre : Houssem Boulaares | VAR : Haythem Guirat
Lundi 13 avril 2026
- ES Métlaoui - AS Marsa : Arbitre : Sadok Selmi | VAR : Khalil Jery