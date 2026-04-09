Burkina Faso: Plus de 72 milliards FCFA dans les caisses du Trésor Public

Dans le but de financer le budget 2026 de l'Etat du Burkina Faso, le Trésor Public de ce pays a encaissé le 8 avril 2026 au niveau du marché financier de l'UEMOA, la somme de 72,500 milliards FCFA suite à son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3, 5 et 7 ans.

L'émetteur avait mis en adjudication 70 milliards FCFA. Le montant global des soumissions globales s'est élevé à 124,462 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 177,80%.

Le montant des soumissions retenu est 72,500 milliards FCFA et celui rejeté 51,962 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 58,25%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,35% pour les bons, 7,85% pour les obligations de 3 ans, 7,40% pour celles de 5 ans et 7,58% pour celles de 7ans.

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Le Trésor Public burkinabé entend rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 7 avril 2027. Quant au paiement des intérêts, il se fera d'avance et précompté sur la valeur nominale de ces bons.

Le remboursement du capital des obligations se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 9 avril 2029 pour celles de 3 ans, au 9 avril 2031 pour celles de 5 ans et au 9 avril 2033 pour celles de 7 ans. Le paiement des intérêts se fera par an sur la base d'un taux de 6 % pour les obligations de 3 ans, 6,20% pour celles de 5 ans et 6,40% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.