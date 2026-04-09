Maroc: Lancement du portail institutionnel de l'Instance de coordination du Marché à terme

Bank Al-Maghrib (BAM) et l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) ont annoncé, lundi, la mise en ligne du site web institutionnel de l'Instance de coordination du Marché à terme (ICMAT).

Ce lancement intervient concomitamment avec le démarrage historique du marché à terme d'instruments financiers au Maroc, marqué lundi 6 avril par la première cotation du contrat à terme ferme sur l'indice MASI 20, dénommé "Future MASI 20", indiquent BAM et l'AMMC dans un communiqué conjoint.

Conçu comme une plateforme d'information centrale de référence, le portail de l'ICMAT s'inscrit dans la stratégie d'accompagnement des membres du marché à terme. Il vise à offrir une information complète, structurée et accessible à l'ensemble des intervenants et au public.

Cette instance, instituée par la loi 42-12 relative au marché à terme d'instruments financiers, assure la coordination des actions de BAM et de l'AMMC en matière de contrôle conjoint du marché à terme.

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Accessible à travers l'adresse "www.icmat.ma", ce portail offre une vision exhaustive de l'écosystème à travers quatre piliers, à savoir "l'organisation de l'ICMAT (Missions, composition et modalités de fonctionnement de l'instance)", le "cadre réglementaire (compilation des textes législatifs et réglementaires régissant le marché à terme)", "l'écosystème du marché (Informations détaillées sur les entreprises de marché et les membres habilités)" et le "centre de ressources (bibliothèque de publications, communiqués de presse, guides pratiques, formulaires et Foire Aux Questions)".

A travers ce nouveau canal digital, l'ICMAT réaffirme son engagement en faveur de la modernisation du marché des capitaux et de l'accompagnement de ses acteurs.