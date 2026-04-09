Maroc: Tanger - Hausse de 1,4% de l'IPC en février dernier

9 Avril 2026
Libération (Casablanca)

L'indice des prix à la consommation (IPC) des ménages de la ville de Tanger s'est accru, en février dernier, de 1,4% par rapport au mois précédent et de 0,5% en glissement annuel.

Selon une note d'information de la direction régionale du Haut-Commissariat au plan (HCP) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l'indice des prix des produits alimentaires a progressé de 2,7% en février par rapport à janvier, résultat de l'augmentation des prix des «Poisson et fruits de mer» de 10,7%, des «Fruits» de 6,6%, des «Viandes» et des «Légumes» de 3,5%, du «Café, thé et cacao» de 2,4%, du «Lait, fromage et œufs» de 1,5%, des «Pain et céréales» de 0,6% et du «Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie» de 0,1%.

La variation mensuelle de l'indice des produits non alimentaires a également augmenté de 0,5% en raison de la hausse des prix des divisions des «Biens et services divers» de 3,9%, du «Transport» de 0,9% et des «Loisirs et Culture» de 0,2%, outre la baisse des prix des divisions des «Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer» de 0,4% et des «Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » de 0,1%.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En outre, la stagnation des indices des autres divisions n'ont pas impacté l'évolution générale, a précisé la même source.

Sur un an, l'indice des prix des produits alimentaires a décru de 0,7% en février 2026 par rapport au même mois de l'année précédente, sous l'effet de la décroissance des prix des «Huiles et graisses» de 18,4%, des «Viandes» de 6,6%, des «Produits alimentaires non classés ailleurs» de 3,1%, du «Lait, fromage et oeufs» de 2,0% et des «Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes» de 0,5%, rapporte la MAP.

Par ailleurs, l'augmentation des prix des «Poisson et fruits de mer» de 18,5%, des «Fruits» de 6,9%, du «Café, thé et cacao» de 6,5%, des «Légumes» de 4,0%, du «Tabac» de 3,7%, du «Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie» de 0,3% et des «Pain et céréales» de 0,2% n'a pas affecté l'évolution générale.

En revanche, la variation annuelle de l'indice des produits non alimentaires a augmenté de 1,3%, alors que la variation des prix des divisions qui constituent les produits non alimentaires a fluctué entre une diminution de 3,1% pour la division du «Transport» et une augmentation de 10,8% pour la division des «Biens et services divers».

L'IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socioéconomiques.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.