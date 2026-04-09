Maroc: Tanger - Hausse de 1,4% de l'IPC en février dernier

L'indice des prix à la consommation (IPC) des ménages de la ville de Tanger s'est accru, en février dernier, de 1,4% par rapport au mois précédent et de 0,5% en glissement annuel.

Selon une note d'information de la direction régionale du Haut-Commissariat au plan (HCP) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l'indice des prix des produits alimentaires a progressé de 2,7% en février par rapport à janvier, résultat de l'augmentation des prix des «Poisson et fruits de mer» de 10,7%, des «Fruits» de 6,6%, des «Viandes» et des «Légumes» de 3,5%, du «Café, thé et cacao» de 2,4%, du «Lait, fromage et œufs» de 1,5%, des «Pain et céréales» de 0,6% et du «Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie» de 0,1%.

La variation mensuelle de l'indice des produits non alimentaires a également augmenté de 0,5% en raison de la hausse des prix des divisions des «Biens et services divers» de 3,9%, du «Transport» de 0,9% et des «Loisirs et Culture» de 0,2%, outre la baisse des prix des divisions des «Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer» de 0,4% et des «Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » de 0,1%.

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En outre, la stagnation des indices des autres divisions n'ont pas impacté l'évolution générale, a précisé la même source.

Sur un an, l'indice des prix des produits alimentaires a décru de 0,7% en février 2026 par rapport au même mois de l'année précédente, sous l'effet de la décroissance des prix des «Huiles et graisses» de 18,4%, des «Viandes» de 6,6%, des «Produits alimentaires non classés ailleurs» de 3,1%, du «Lait, fromage et oeufs» de 2,0% et des «Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes» de 0,5%, rapporte la MAP.

Par ailleurs, l'augmentation des prix des «Poisson et fruits de mer» de 18,5%, des «Fruits» de 6,9%, du «Café, thé et cacao» de 6,5%, des «Légumes» de 4,0%, du «Tabac» de 3,7%, du «Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie» de 0,3% et des «Pain et céréales» de 0,2% n'a pas affecté l'évolution générale.

En revanche, la variation annuelle de l'indice des produits non alimentaires a augmenté de 1,3%, alors que la variation des prix des divisions qui constituent les produits non alimentaires a fluctué entre une diminution de 3,1% pour la division du «Transport» et une augmentation de 10,8% pour la division des «Biens et services divers».

L'IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socioéconomiques.