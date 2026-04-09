Sénégal: Installation de Julien Sagna à la tête de la SOGEM - Le pari de la continuité et de la transformation

La cérémonie officielle d'installation de Julien Sagna en qualité de Directeur général de la Société de Gestion de l'Énergie de Manantali (SOGEM) s'est tenue, jeudi 9 avril, au siège de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS). Une prise de fonction marquée par le sceau de la continuité, dans un contexte de défis énergétiques régionaux croissants.

La cérémonie a été présidée par le Haut-Commissaire de l'OMVS, Mohamed Abdel Veta, en présence des représentants des États membres, des administrateurs, ainsi que du personnel de la SOGEM. Dans son allocution, le Haut-Commissaire a insisté sur la nécessité d'assurer une transition fluide, saluant un passage de témoin entre deux responsables qui échangent leurs rôles : l'ancien Directeur général, Mohamed Mahmoud Sid'Elemine, devient Président du Conseil d'administration, et Julien Sagna, ancien PCA, accède à la direction exécutive. Une configuration qui, selon lui, garantit la stabilité et la continuité dans la gouvernance.

Prenant la parole, le nouveau Directeur général a décliné une ambition claire : « Aujourd'hui, préserver cet acquis exige une transformation profonde. Notre ambition est claire : restaurer la SOGEM comme instrument stratégique de souveraineté énergétique régionale et la repositionner comme acteur central du développement dans l'espace OMVS ».

Face aux ministres et représentants nationaux, il a réaffirmé son attachement à une gouvernance fondée sur la performance, la transparence et la redevabilité : « À travers la SOGEM, nous prenons l'engagement d'inscrire cette transformation dans la dynamique de la vision de l'OMVS, avec une exigence personnelle et collective de performance, de transparence et d'impact ».

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Déclinant ses priorités, Julien Sagna a souligné : « Nos actions s'articuleront autour de la performance opérationnelle des infrastructures énergétiques, de la soutenabilité financière de la SOGEM et de la création de valeur partagée pour les États ». Il a ajouté : « Je mettrai toute mon énergie pour que chaque action engagée puisse être mesurée, suivie et évaluée dans une logique d'impact concret pour nos communautés ».

Dans un appel à la synergie, il a également plaidé pour un décloisonnement du système OMVS : « Notre force réside dans notre capacité à agir ensemble. La SOGEM ne peut réussir seule ». Il a ainsi insisté sur la nécessité de travailler en complémentarité avec les autres entités, notamment la SOGED, la SOGENAV et la SOGEHO.

Enfin, à l'endroit des travailleurs, le nouveau Directeur général a lancé un message mobilisateur : « Aucun progrès ne sera possible à la SOGEM sans votre engagement, votre expertise et votre haut sens du service ». Avant de conclure : « Ensemble, nous relèverons les défis et continuerons à écrire les belles pages de l'histoire de la SOGEM ».