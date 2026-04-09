Sénégal: Cybercriminalité - La DSC déjoue une fraude de plus de 57 millions FCFA

La Division Spéciale de Lutte contre la Cybercriminalité a mis en échec une tentative d'escroquerie de type Business Email Compromise (BEC) portant sur un montant de 57 630 000 FCFA, visant la Banque Islamique du Sénégal. Une opération qui illustre la montée en puissance des fraudes numériques ciblant les institutions financières au Sénégal.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les cybercriminels ont déployé un stratagème sophistiqué reposant sur l'usurpation d'identité numérique. Ils ont notamment créé une adresse électronique miroir imitant celle de la société « Nouvelle Vision du Sénégal », afin de tromper la vigilance des interlocuteurs. Cette manoeuvre a été renforcée par la production de documents commerciaux et bancaires falsifiés, donnant une apparence de légitimité à l'opération.

Les fraudeurs ont ainsi tenté de justifier un virement important par un prétendu achat d'engins lourds pour le compte de la société « GCEM Sénégal ». L'objectif était de faire transférer les fonds vers un compte frauduleux, ouvert dans les livres de Orabank Sénégal.

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Mais grâce à une surveillance technique en temps réel, les enquêteurs de la DSC ont pu identifier rapidement le compte bénéficiaire suspect et intervenir avant que les fonds ne soient décaissés. Une opération coordonnée menée le 3 avril 2026 a permis l'interpellation d'un suspect clé au niveau de l'agence Orabank des Almadies.

L'enquête a par ailleurs mis en lumière l'existence d'un réseau structuré, dont certaines ramifications s'étendent au-delà des frontières nationales. À ce stade, plusieurs individus ont été déférés devant le parquet du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, tandis que les investigations se poursuivent pour identifier d'éventuels complices basés à l'étranger. Les fonds visés par la fraude ont été entièrement sécurisés, évitant ainsi un préjudice financier conséquent.