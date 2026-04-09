Sénégal: Transports routiers au pays - Le Président appelle à un sursaut face aux grèves et aux défis structurels

Le Président de la République a placé la sécurité routière et la modernisation de la gestion des transports terrestres au coeur des priorités gouvernementales. Dans sa communication en conseil des ministres mercredi 8 avril, il a insisté sur la nécessité d'agir rapidement face aux dysfonctionnements persistants du secteur.

Le chef de l'Etat a notamment déploré la récurrence des grèves cycliques dans les transports routiers, qui perturbent fortement la circulation des personnes et des biens. Ces mouvements sociaux, a-t-il souligné, constituent un frein majeur aux activités économiques et à la stabilité du pays.

Face à cette situation, le Président a appelé à un renforcement urgent du dialogue social entre l'Etat et les acteurs du sous-secteur. Insistant sur les valeurs d'écoute, de concertation et de responsabilité, il a plaidé pour la mise en place d'un pacte durable permettant un retour rapide à un fonctionnement normal et continu des transports routiers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Réaffirmant son engagement en faveur d'une gouvernance rigoureuse, il a demandé au Premier ministre, en collaboration avec le ministre en charge des Transports terrestres, de veiller à l'application effective et inclusive des recommandations issues des états généraux des transports. Cette démarche vise à apporter des solutions concrètes et concertées aux problèmes structurels du secteur.

Le Président a également insisté sur l'impératif d'un contrôle routier renforcé. Il a appelé au respect strict du Code de la route et des réglementations encadrant les différentes catégories de véhicules de transport public. Dans cette optique, il a jugé urgent d'accélérer les programmes de renouvellement du parc automobile, souvent vétuste, et d'améliorer la qualité du transport collectif.

À ce titre, il a préconisé le renforcement des capacités de la société Dakar Dem Dik, ainsi que du Bus Rapid Transit, tout en intégrant davantage les opérateurs privés agréés dans la dynamique de modernisation.

Par ailleurs, le Chef de l'Etat a insisté sur la nécessité d'assurer un fonctionnement performant du Train Express Régional, des Chemins de Fer du Sénégal et des Grands Trains du Sénégal. L'objectif est de bâtir un système de transport multimodal efficace, capable de répondre aux besoins croissants de mobilité, tant en milieu urbain qu'interurbain.

Enfin, dans une perspective de réforme en profondeur, le Président a instruit le ministre des Transports terrestres de lui soumettre, avant fin avril 2026, un rapport exhaustif sur les contraintes et les perspectives de transformation inclusive du secteur. Ce document devra intégrer un calendrier précis des actions à entreprendre. A travers ces directives, les autorités entendent impulser une nouvelle dynamique au secteur des transports, considéré comme un levier essentiel du développement économique et social du Sénégal.